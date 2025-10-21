Hírlevél

Rendkívüli

Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

Dunai Finomító

Még mindig küzdenek a lángokkal a Dunai Finomítóban

Hétfőn késő este tűz és robbanás történt Százhalombattán. A Mol Dunai Finomító egyik alapanyag-feldolgozó üzemében keletkezett a tűz. A lángok az AV3-as üzemben csaptak fel, ahol a tűzoltók még mindig küzdenek a lángokkal.
Dunai FinomítótűzoltástűzoltóSzázhalombatta

A katasztrófavédelem a legmagasabb riasztási fokozatot rendelte el az eset miatt. Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról és Budapestről is érkeztek hivatásos tűzoltók a Dunai Finomítóhoz.

Dunai Finomító
Több mint egy tucat tűzoltó küzd a lángokkal a Dunai Finomítónál.
Fotó (illusztráció): Unsplash

A munkálatokat vegyi és por-hab konténerrel, valamint mobil laborokkal is segítik. 

Összesen tizenhét tűzoltóegység vesz részt az oltásban. 

A beavatkozás során mindkét oldalról több vízágyúval és habbal hűtik az érintett területet. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a tűzoltók tovább dolgoznak az utómunkálatokon. A katasztrófavédelem és a Mol folyamatosan figyeli a levegő minőségét és a biztonsági körülményeket. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt esetleges sérültekről vagy a károk mértékéről.

 

 

