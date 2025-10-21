Még mindig küzdenek a lángokkal a Dunai Finomítóban

A katasztrófavédelem a legmagasabb riasztási fokozatot rendelte el az eset miatt. Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról és Budapestről is érkeztek hivatásos tűzoltók a Dunai Finomítóhoz.

Több mint egy tucat tűzoltó küzd a lángokkal a Dunai Finomítónál.

Fotó (illusztráció): Unsplash

A munkálatokat vegyi és por-hab konténerrel, valamint mobil laborokkal is segítik.

Összesen tizenhét tűzoltóegység vesz részt az oltásban.

A beavatkozás során mindkét oldalról több vízágyúval és habbal hűtik az érintett területet. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a tűzoltók tovább dolgoznak az utómunkálatokon. A katasztrófavédelem és a Mol folyamatosan figyeli a levegő minőségét és a biztonsági körülményeket. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt esetleges sérültekről vagy a károk mértékéről.