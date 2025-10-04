Hírlevél

egészségügy

Így működik az eBeutaló: minden, amit tudni kell az új rendszerről

Az egészségügyi vizsgálatok előkészítése mostantól egyszerűbb és megbízhatóbb. Az eBeutaló lehetővé teszi a betegeknek és orvosoknak, hogy valós időben követhessék a beutalókat.
Október 1-jétől országos szinten életbe lépett az eBeutaló, amely a papír alapú beutalókat váltja fel. Az újítás célja, hogy kiküszöbölje a papír alapú rendszer hibalehetőségeit, biztonságosabban és megbízhatóbban juttatva el a betegek egészségügyi adatait a vizsgálatot végző orvoshoz. Az eBeutalóval kapcsolatos fontos tudnivalókat a ZAOL gyűjtötte össze.

Az eBeutalóval nagyobb biztonságban lesznek a betegek egészségügyi adatai - Illusztráció- Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

Hogyan működik az eBeutaló és miért volt szükség rá?

Az eBeutaló a Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) moduljában kerül tárolásra. Az orvosok már a beteg érkezése előtt hozzáférhetnek a beutalóhoz és a kapcsolódó adatokhoz, így gyorsabban és megalapozottabban kezdhetik meg a diagnosztikai és terápiás folyamatokat. 

A rendszer lehetővé teszi továbbá, hogy a beutalót kiállító orvos és a beteg is értesítést kapjon a leletekről.

 A betegek a Lakossági Portálon vagy az EgészségAblak alkalmazásban is megtekinthetik beutalóikat és kérhetnek értesítést az új beutalókról. Ez a rendszer országos szinten segíti a fokozott  átláthatóságot és biztonságot az ellátási helyeken.

A korábbi, papír alapú beutalók gyakran olvashatatlanok voltak, formátumuk és tartalmuk eltérő, ami nehezítette a pontos adatátadást az ellátó orvos számára.

Gyakorlati tudnivalók a betegeknek

  • a digitális hozzáfáréssel rendelkezők a Lakossági Portálon vagy az EgészségAblak alkalmazásban tekinthetik meg a beutalóikat és kérhetnek értesítést az új beutalókról
  • a digitális hozzáféréssel nem rendelkezők számára a beutalás és időpontfoglalás továbbra is a megszokott módon történik
  • bizonyos vizsgálatokhoz vagy laborokhoz továbbra is szükséges lehet papír alapú beutaló, a helyi protokoll szerint

 

 

