Így működik az eBeutaló: minden, amit tudni kell az új rendszerről

Október 1-jétől országos szinten életbe lépett az eBeutaló, amely a papír alapú beutalókat váltja fel. Az újítás célja, hogy kiküszöbölje a papír alapú rendszer hibalehetőségeit, biztonságosabban és megbízhatóbban juttatva el a betegek egészségügyi adatait a vizsgálatot végző orvoshoz. Az eBeutalóval kapcsolatos fontos tudnivalókat a ZAOL gyűjtötte össze.

Az eBeutalóval nagyobb biztonságban lesznek a betegek egészségügyi adatai - Illusztráció- Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

Hogyan működik az eBeutaló és miért volt szükség rá?

Az eBeutaló a Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) moduljában kerül tárolásra. Az orvosok már a beteg érkezése előtt hozzáférhetnek a beutalóhoz és a kapcsolódó adatokhoz, így gyorsabban és megalapozottabban kezdhetik meg a diagnosztikai és terápiás folyamatokat.

A rendszer lehetővé teszi továbbá, hogy a beutalót kiállító orvos és a beteg is értesítést kapjon a leletekről.

A betegek a Lakossági Portálon vagy az EgészségAblak alkalmazásban is megtekinthetik beutalóikat és kérhetnek értesítést az új beutalókról. Ez a rendszer országos szinten segíti a fokozott átláthatóságot és biztonságot az ellátási helyeken.

A korábbi, papír alapú beutalók gyakran olvashatatlanok voltak, formátumuk és tartalmuk eltérő, ami nehezítette a pontos adatátadást az ellátó orvos számára.

Gyakorlati tudnivalók a betegeknek