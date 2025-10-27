Ezek lehetnek az okai az éjszakai evésnek

Szinte mindenki tisztában van azzal, hogy az éjszakai evés nem egészséges. A hiedelmekkel ellentétben azonban nemcsak lelkiismeret-furdalást és súlygyarapodást okozhat, ha késői időpontban eszünk, hanem betegség tünete is lehet – olvasható az Egészségkalauz weboldalán.

Az éjszakai evés nem egészséges

Fotó: Unsplash

Az éjszakai evés mögött betegség húzódhat meg

Dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont endokrinológusa szerint az állandó éhségérzet mögött gyakran hormonális zavarok húzódnak meg, mint például inzulinrezisztencia, pajzsmirigy-túlműködés vagy leptinrezisztencia, de akár alvászavar, stressz vagy helytelen étrend is állhat a háttérben.

Aki rendszeresen éjszaka eszik, annak mindenképp orvoshoz kell fordulnia, mert ez legtöbbször egy másik probléma tünete

– hangsúlyozza dr. Mutnéfalvy.

A kivizsgálás után az alapbetegség kezelése mellett az életmódváltás is elengedhetetlen. A megfelelő étrendet dietetikus, a mozgást pedig mozgásterapeuta segítheti megtervezni.

