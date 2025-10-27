Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Érdekes

50 000 éves víz alatti várost találtak, ez lehet Atlantisz?

éjszakai evés

Ezek lehetnek az okai az éjszakai evésnek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan érzik úgy este, lefekvés előtt, vagy akár éjjel felébredve, hogy muszáj enniük valamit. Az éjszakai evés betegség tünete is lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
éjszakai evésbetegségegészség

Szinte mindenki tisztában van azzal, hogy az éjszakai evés nem egészséges. A hiedelmekkel ellentétben azonban nemcsak lelkiismeret-furdalást és súlygyarapodást okozhat, ha késői időpontban eszünk, hanem betegség tünete is lehet – olvasható az Egészségkalauz weboldalán.

Az éjszakai evés nem egészséges – Fotó: Unsplash
Az éjszakai evés nem egészséges
Fotó: Unsplash 

Az éjszakai evés mögött betegség húzódhat meg

Dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont endokrinológusa szerint az állandó éhségérzet mögött gyakran hormonális zavarok húzódnak meg, mint például inzulinrezisztencia, pajzsmirigy-túlműködés vagy leptinrezisztencia, de akár alvászavar, stressz vagy helytelen étrend is állhat a háttérben.

Aki rendszeresen éjszaka eszik, annak mindenképp orvoshoz kell fordulnia, mert ez legtöbbször egy másik probléma tünete

– hangsúlyozza dr. Mutnéfalvy.

A kivizsgálás után az alapbetegség kezelése mellett az életmódváltás is elengedhetetlen. A megfelelő étrendet dietetikus, a mozgást pedig mozgásterapeuta segítheti megtervezni.

A túl gyors evésnek is következményei lehetnek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!