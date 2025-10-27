Ezek lehetnek az okai az éjszakai evésnek

Szinte mindenki tisztában van azzal, hogy az éjszakai evés nem egészséges. A hiedelmekkel ellentétben azonban nemcsak lelkiismeret-furdalást és súlygyarapodást okozhat, ha késői időpontban eszünk, hanem betegség tünete is lehet – olvasható az Egészségkalauz weboldalán.
Az éjszakai evés mögött betegség húzódhat meg
Dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont endokrinológusa szerint az állandó éhségérzet mögött gyakran hormonális zavarok húzódnak meg, mint például inzulinrezisztencia, pajzsmirigy-túlműködés vagy leptinrezisztencia, de akár alvászavar, stressz vagy helytelen étrend is állhat a háttérben.
Aki rendszeresen éjszaka eszik, annak mindenképp orvoshoz kell fordulnia, mert ez legtöbbször egy másik probléma tünete
– hangsúlyozza dr. Mutnéfalvy.
A kivizsgálás után az alapbetegség kezelése mellett az életmódváltás is elengedhetetlen. A megfelelő étrendet dietetikus, a mozgást pedig mozgásterapeuta segítheti megtervezni.
A túl gyors evésnek is következményei lehetnek.