Hatalmas összeget spórolhat, ha tudja, hogyan érvényesítheti elektromos roller jótállását

A BAMA.hu tájékoztatása alapján, az elmúlt időszakban megnövekedett az elektromos rollerekkel kapcsolatos fogyasztói kifogások száma. A kereskedők egy része azzal érvel, hogy a kötelező jótállás a rollerekre nem vonatkozik, mivel azok „gyerekjátékok”. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége azonban kiemeli, hogy a vonatkozó jogszabály melléklete kifejezetten nevesíti az elektromos rollereket, így a kötelező jótállás mindenképpen érvényes rájuk.

Így érvényesítheti elektromos roller jótállását

Fotó: Unsplash



Elektromos roller jótállás – mit tehet a fogyasztó?

Amennyiben a vásárló és a kereskedő nem tud megegyezni a hibás termék miatt, a békéltető testülethez lehet fordulni.

A Baranya Vármegyei Fogyasztóvédelmi Egyesület szerint a békéltető testületek nemcsak hibás termékek esetén járhatnak el, hanem például akkor is, ha áramingadozás miatt rongálódik el egy háztartási eszköz. A fogyasztó a szükséges bizonyítékok bemutatásával a javítás vagy csere költségét érvényesítheti a testület előtt, bírósági eljárás nélkül.

Újdonság, hogy a testületi eljárásban

a kötelezéssel elbírálható ügyek értékhatára 250 ezer forintra emelkedett.

Emellett mikro-, kis- és középvállalkozások is kezdeményezhetnek eljárást, ha a szakmai tevékenységükön kívül vásárolt termékekkel kapcsolatos problémákat kívánnak rendezni.

