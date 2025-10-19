Hírlevél

Hatalmas összeget spórolhat, ha tudja, hogyan érvényesítheti elektromos roller jótállását

Az elektromos rollerek egyre népszerűbbek, ám egyre több vásárlói panasz érkezik a fogyasztóvédelmi szervekhez. Az elektromos roller vásárlása során sokakat érhet jogsértés a jótállás hiánya miatt, pedig a jogszabályok szerint ezekre a termékekre is kötelező jótállás vonatkozik.
A BAMA.hu tájékoztatása alapján, az elmúlt időszakban megnövekedett az elektromos rollerekkel kapcsolatos fogyasztói kifogások száma. A kereskedők egy része azzal érvel, hogy a kötelező jótállás a rollerekre nem vonatkozik, mivel azok „gyerekjátékok”. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége azonban kiemeli, hogy a vonatkozó jogszabály melléklete kifejezetten nevesíti az elektromos rollereket, így a kötelező jótállás mindenképpen érvényes rájuk.

Elektromos roller jótállás – mit tehet a fogyasztó?

Amennyiben a vásárló és a kereskedő nem tud megegyezni a hibás termék miatt, a békéltető testülethez lehet fordulni.

A Baranya Vármegyei Fogyasztóvédelmi Egyesület szerint a békéltető testületek nemcsak hibás termékek esetén járhatnak el, hanem például akkor is, ha áramingadozás miatt rongálódik el egy háztartási eszköz. A fogyasztó a szükséges bizonyítékok bemutatásával a javítás vagy csere költségét érvényesítheti a testület előtt, bírósági eljárás nélkül.

Újdonság, hogy a testületi eljárásban 

a kötelezéssel elbírálható ügyek értékhatára 250 ezer forintra emelkedett.

Emellett mikro-, kis- és középvállalkozások is kezdeményezhetnek eljárást, ha a szakmai tevékenységükön kívül vásárolt termékekkel kapcsolatos problémákat kívánnak rendezni.

Ha érdekli a 40 méter magasan leparkolt elektromos roller, az Origo.hu felületén olvashat róla. 

 

