Sokan bukhatják az élelmiszer-utalványt! Ön ne kövesse el ezt a hibát!

A több mint 2,3 millió jogosult már kézhez kapta vagy hamarosan megkapja a 30 ezer forint értékű utalványt, amelyet hideg élelmiszert árusító üzletekben lehet levásárolni. A élelmiszer-utalvány azonban szigorú határidőhöz kötött: aki 2025. december 31-ig nem költi el, az végleg elbukja a támogatást.

A Magyar Posta szeptember 1-jétől kézbesíti az élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasoknak, melyeket 2025. december 31-ig lehet felhasználni (Forrás: Shutterstock/Drazen Zigic)

Fotó: Shutterstock/Drazen Zigic

Mire jó az élelmiszer-utalvány, és hol használhatják fel?

Az utalvány kizárólag hideg élelmiszerekre váltható be – például pékségben, hentesnél, tejboltban vagy zöldségesnél. Nem fogadják el meleg ételekre, alkoholra, dohányárura, kozmetikumokra vagy vegyi árukra. Fontos, hogy nem jár vissza pénz belőle, így célszerű úgy vásárolni, hogy a teljes összeget levásárolják – írja a Baon.hu.

A Magyar Posta október közepéig kézbesíti az utalványokat. Ha a kézbesítés sikertelen, a jogosult még 10 munkanapig átveheti a postán, utána pedig november közepéig kérhető újraküldés.

Sokan karácsonyra tartogatják a támogatást, de a szakemberek szerint érdemes előre gondolkodni: aki elfelejti vagy az utolsó pillanatra hagyja, annak akár egyetlen forintja sem marad meg.