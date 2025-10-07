Hírlevél

Megnézték, mit rejt a palackozott víz – a válasz rémisztőbb, mint hittük

hegymászó baleset

Tragédia: megtalálták az eltűnt hegymászók holttestét

15 perce
Megtalálták annak a két horvát hegymászónak a holttestét is, akiket egy harmadik társukkal együtt vasárnap sodort el egy lavina Szlovéniában, a Tosc hegyen, a Júliai-Alpok középső részén – jelentette a helyi média a Szlovén Hegyi Mentőszolgálatot idézve. Az eltűnt hegymászók halálát lavina okozhatta.
hegymászó balesetSzlovéniatragédia

A három hegymászó a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére indult el a 2275 méter magas Tosc csúcsra. Egy szakaszon azonban lavinát indítottak el, amely szakadékba sodorta őket. A baleset után azonnal nagyszabású mentőakció indult az eltűnt hegymászók keresésére, amelyben rendőrök és a hegyi mentőszolgálat tagjai vettek részt.

Lavina sodorta el az eltűnt hegymászókat - Illusztráció - Fotó: THIBAUT DURAND / Hans Lucas
Lavina sodorta el az eltűnt hegymászókat - Illusztráció - Fotó: THIBAUT DURAND / Hans Lucas

Az eltűnt hegymászókat a hó alatt találták meg

A vasárnapi mentőakció során a kutatóegységek megtalálták az egyik eltűnt hegymászó holttestét. A rendkívül veszélyes időjárási körülmények miatt a keresést a másik két alpinista után hétfő reggelig felfüggesztették - írja a Reuters.

 Hétfőn a mentés folytatódott, és a hegyimentők megtalálták a másik két hegymászó holttestét is, egy-másfél méter mélyen a hó alatt, mintegy ötven méterre attól a helytől, ahol az első áldozatra rábukkantak. 

Szlovéniát pénteken erős hidegfront érte el, és a hóhatár egyes helyeken 800 méter tengerszint feletti magasságba süllyedt. A hegyekben a hétvégén rendkívül nehéz időjárási körülmények uralkodtak: a magasabb térségekben nagy mennyiségű csapadék hullott, és fokozott volt a lavinaveszély. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a következő napokban nem javasolt kirándulni a hegyekben.

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy lavina csapott le a túrázókra a Tosc-hegyen, akkor még két túrázót kerestek. 

 

