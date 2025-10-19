Hírlevél

eper

Mézédes meglepetés: így kerülhet magyar eper a piacra október közepén

Sokan nem hittek a szemüknek, amikor a hétvégén betértek a zalaegerszegi piacra. A standokon ugyanis friss, illatos eper sorakozott – október közepén! A tavasz legédesebb gyümölcse ritkán kerül az asztalra ebben az időszakban, most azonban a lakhegyi Goldfinger Eper családi gazdaságnak köszönhetően igazi szezonon kívüli különlegesség várta a vásárlókat.
eperpiactavaszőszőstermelők

A titok a frigo palántákban rejlik – magyarázta Goldfinger Dávid, a családi vállalkozás tulajdonosa. Ezeket a palántákat nyáron ültették el, és fejlődésük során virágot, majd termést hoznak, hasonlóan a tavaszi szezonhoz. Bár a termőterület csupán egy kisebb része maradt meg a kísérlethez, a vásárlók így is több száz kiló eper közül válogathattak a piacon - írja a ZAOL.hu.

eper
Különleges eperrel lepte meg a piacot egy zalai család
Fotó: Pexels

A vállalkozás október 18-án mintegy 300 kilogramm epret kínált eladásra.

 A fél kilós adag 2000, az egykilós 3500 forintért került a kosarakba. A standnál hamar sor alakult ki, és a kóstolók után minden kétkedő meggyőződhetett arról, hogy a gyümölcs valóban édes és zamatos – mintha csak május lenne.

A vásárlókat is meglepte az őszi eper

A helyiek között sokan akadtak, akik mosolyogva emlegették: 

most van csak igazi értéke az epernek, nem akkor, amikor tömegével terem.

Vugrinecz István és felesége, Szilvia elmondták, hogy ők is próbálkoztak már a nyári ültetéssel, és bár csak néhány szem termett, annak is nagyon örültek. 

A gyerekek rajonganak az eperért, még a fagyiból is csak eprest kérnek

– mesélték nevetve.

A zalaegerszegi piacon árusított októberi eper tehát nemcsak különleges látvány, hanem egyben a magyar termelők leleményességének is bizonyítéka. A Goldfinger család szerint a mostani palántákból fejlődnek majd azok a jövő évi hatalmas, 8–10 dekás szemek, amelyekkel tavasszal újra találkozhatnak a vásárlók. Addig pedig marad a kellemes meglepetés: 

egy kis tavaszi íz az őszi napokban.

