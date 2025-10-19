Mézédes meglepetés: így kerülhet magyar eper a piacra október közepén

A titok a frigo palántákban rejlik – magyarázta Goldfinger Dávid, a családi vállalkozás tulajdonosa. Ezeket a palántákat nyáron ültették el, és fejlődésük során virágot, majd termést hoznak, hasonlóan a tavaszi szezonhoz. Bár a termőterület csupán egy kisebb része maradt meg a kísérlethez, a vásárlók így is több száz kiló eper közül válogathattak a piacon - írja a ZAOL.hu.
A vállalkozás október 18-án mintegy 300 kilogramm epret kínált eladásra.
A fél kilós adag 2000, az egykilós 3500 forintért került a kosarakba. A standnál hamar sor alakult ki, és a kóstolók után minden kétkedő meggyőződhetett arról, hogy a gyümölcs valóban édes és zamatos – mintha csak május lenne.
A vásárlókat is meglepte az őszi eper
A helyiek között sokan akadtak, akik mosolyogva emlegették:
most van csak igazi értéke az epernek, nem akkor, amikor tömegével terem.
Vugrinecz István és felesége, Szilvia elmondták, hogy ők is próbálkoztak már a nyári ültetéssel, és bár csak néhány szem termett, annak is nagyon örültek.
A gyerekek rajonganak az eperért, még a fagyiból is csak eprest kérnek
– mesélték nevetve.
A zalaegerszegi piacon árusított októberi eper tehát nemcsak különleges látvány, hanem egyben a magyar termelők leleményességének is bizonyítéka. A Goldfinger család szerint a mostani palántákból fejlődnek majd azok a jövő évi hatalmas, 8–10 dekás szemek, amelyekkel tavasszal újra találkozhatnak a vásárlók. Addig pedig marad a kellemes meglepetés:
egy kis tavaszi íz az őszi napokban.
