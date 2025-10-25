Hírlevél

Rendkívüli

Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

építkezés

Új szabályok az építkezésben, amit sokan félreértenek

Sokan örülnek, hogy egyszerűbbé vált a melléképületek engedélyezése. Az új építési szabályok azonban nem minden településen jelentenek valódi könnyítést, hiszen a helyi önkormányzat dönthet arról, mi épülhet az előkertbe – és mi nem.
A Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA) augusztusi módosítása több ponton enyhítette a szabályokat. Az új előírások szerint bizonyos melléképítmények – például kerti tároló, szauna, gépház vagy napelem – már az elő-, oldal- és hátsó kertben is elhelyezhetők, ha a helyi építési szabályzat ezt nem tiltja – számol be a KEMMA.

építési szabályok
Az új építési szabályok több lehetőséget adnak a melléképületekre, de nem mindenhol - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A hátsó kertben továbbra is engedélyezett a kerti konyha, garázs, tűzifatároló, üvegház, illetve a napelemes vagy hőszivattyús berendezés is.

Építési szabályok az előkertről

Bár a jogszabály enyhítése országos érvényű, a helyi önkormányzat dönt arról, mi építhető az adott településen. Egyes területeken – főként gazdasági és ipari övezetekben – engedélyezett lehet a portaépület, kerékpártároló vagy csapadékvíz-tároló az előkertben. Lakóövezetekben viszont továbbra is tilos üvegházat, állatkifutót, kemencét, füstölőt vagy medencét építeni az utcafront közelében.

Nem mindegy, milyen a kerítése – új szabályok, bírság és bontás is lehet a vége

Dankó Kristóf dorogi főépítész szerint Dorogon továbbra sem engedélyezett az előkerti melléképítmény. Arra figyelmeztet, hogy a lakosok ne döntsenek önállóan, hanem kérjenek pontos tájékoztatást a helyi építési hatóságtól. 

Esztergomban például csak néhány kivétel létezik: a helyi szabályzat engedi a hulladéktárolót, zászlótartót, szobrot vagy kirakatszekrényt az előkertben, míg a garázs és a kerti építmények kizárólag az oldalkert távolabbi részében építhetők.

 

