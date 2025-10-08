Pár nap és kezdődnek az őszi érettségik

A vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg, és a jelentkezési adatok alapján idén ősszel 221 intézményben várhatóan 24 390-en érettségiznek, a lebonyolításban 270 érettségi vizsgabizottság működik közre.

Érettségi: csaknem 25 ezer diák írásbelizik pénteken

Őszi érettségi: novemberben szóbeli

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni.

Az előrehozott (58,8 százalék) és a szintemelő (29,2 százalék) vizsgák aránya a legnagyobb, ezeket követik a javító (5,1 százalék), a rendes (2,5 százalék), az ismétlő (2,6 százalék) és a kiegészítő (0,9 százalék), valamint a pótló vizsgák (0,9 százalék) - írták.

A közép és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 10. és október 27., az emelt szintű szóbeliket november 6. és 10., a középszintű szóbeliket pedig november 17. és 21. között tartják. Az érettségizők várhatóan több mint 25 700 vizsgát tesznek: mintegy 14 400-at emelt, 11 300-at pedig középszinten -

tették hozzá.

A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban - az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat (például történelem, matematika) külön számolva - középszintű érettségit 52, emelt szintűt pedig 43 tantárgyból tesznek majd. A 2025-ös őszi érettségi vizsgák jogszabályban rögzített időpontjai és a további részletes információk megtalálhatók az OH honlapján - áll a közleményben.