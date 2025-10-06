Eric Clapton hatalmas koncerttel tér vissza Budapestre

A többszörös Grammy-díjas, világhírű gitáros-énekes, Eric Clapton jövő tavasszal ismét Magyarországra látogat. A Live Nation hétfői bejelentése szerint az MVM Dome ad otthont a 2026-os európai turné egyik legjobban várt állomásának.

Eric Clapton berlini koncerten — a legendás gitáros a színpadon, blues és rock örökzöldekkel. Fotó: BRITTA PEDERSEN / DPA

Eric Clapton budapesti koncert — a gitárlegenda új albummal és különleges visszatéréssel készül

Clapton eddigi hat évtizedes pályafutása során mindössze egyszer lépett fel Budapesten, 2006-ban a Papp László Budapest Sportarénában adott teltházas koncertet. A 2026-os Eric Clapton budapesti koncert tehát különleges alkalom lesz mindazok számára, akik személyesen szeretnék hallani a blues és a rock egyik legnagyobb élő legendáját.

A turné bejelentésével egy időben új kiadványról is hírt adtak: november 21-én jelenik meg Clapton 1989-es Journeyman albumának újramaszterelt változata, négy eddig kiadatlan dallal. Már meg is érkezett az első, Forever című felvétel, amelyet Jerry Williams írt, és friss videóklip is készült hozzá.

A Journeyman korong olyan ikonikus számokat tartalmaz, mint a Pretending, a Bad Love vagy a Running on Faith. A lemezen a korszak számos zenei óriása közreműködött, köztük George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall és Robert Cray.

Clapton legutóbbi albuma, a Meanwhile 2024 őszén jelent meg, rajta 14 dallal, amelyek között hat vadonatúj szerzemény is helyet kapott. A lemezen több legendás zenész is feltűnik, például Jeff Beck, Van Morrison vagy Judith Hill.

Az európai koncertsorozat az idei, Amerikában hatalmas sikerrel zajló turné folytatása, amelyen Clapton teltházas esteket adott, többek között a New York-i Madison Square Gardenben is.

A rockzene történetének egyik legnagyobb hatású gitárosa, az idén 80 éves Eric Clapton 1963-ban kezdte karrierjét a Yardbirds együttes tagjaként. Később olyan legendás zenekarokban játszott, mint a Cream, a Blind Faith vagy a Derek and The Dominos, majd szólókarrierje világszerte óriási sikereket hozott.

Ő az egyetlen zenész, aki háromszor is bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába — a Yardbirds és a Cream tagjaként, valamint szólóban. Clapton 18 Grammy-díj tulajdonosa, és a Rolling Stone magazin szerint minden idők második legnagyobb gitárosa, közvetlenül Jimi Hendrix mögött.

Az életről készült egy dokumentumfilm is.