Esztergályos Cecília már betöltötte a 82. életévet, de továbbra is tele van élettel és energiával, jelenleg is több darabban játszik – írja a Bors. Ennek ellenére a színésznő egyre gyakrabban gondol az elmúlásra, sőt férjével, Fonyódi Péterrel már a sírhelyüket is megvették.

Esztergályos Cecília 82 évesen még tele van energiával – Fotó: Szabolcs László

Esztergályos Cecília már a búcsúztatóját is kitalálta

A színésznő elmondta, miért döntöttek úgy, hogy elkezdik szervezni a temetésüket.

Az elmúlt húsz évben sok ismerősöm, kollégám halt meg. Idősek, fiatalok egyaránt, muszáj az elmúlásra is gondolni, az én koromban már bármi megtörténhet. A férjemmel megvettük a sírhelyünket is. A szüleimnek 1940-ben a Bazilikában volt az esküvőjük, ott is vannak eltemetve, ahogyan majd mi is, így a közelükben lehetek. A kolumbáriumban már rávésettem a fedőkőre a nevünket, a születési évünket, a halálunk éve majd rákerül – nyilatkozta nemrégiben Esztergályos Cecília egy podcastben.

Esztergályos Cecília elmondta: a búcsúztatóját is részben kitalálta. Felmondott két verset, Tóth Árpád Láng és Ady Endre Köszönöm, köszönöm, köszönöm verseit.

Szerintem szép lesz a búcsúztatóm – tette hozzá.

Esztergályos Cecíliáról a közelmúltban az Origo is megírta, hogy négy csípőműtéten esett át.





