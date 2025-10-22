Hihetetlen! Ez a fájdalomcsillapító megváltoztatja a gondolkodásunkat

A paracetamol – ismertebb nevén acetaminofen – a világ leggyakrabban használt fájdalomcsillapító hatóanyaga. A legújabb kutatások szerint azonban nemcsak a fizikai fájdalmat tompítja, hanem pszichológiai hatásokat is kiválthat – számol be a Sciencealert.

A paracetamol az egyik legelterjedtebb fájdalomcsillapító a világon – illusztráció

Fájdalomcsillapító és kockázatvállalás – meglepő kapcsolat

Az Ohiói Állami Egyetem kutatói több mint 500 egyetemistát vizsgáltak, akik véletlenszerűen kaptak 1000 mg paracetamolt, vagy placebót. Egy kísérletben egy számítógépes „lufipumpálós” játékban kellett döntéseket hozniuk: minden pumpálás pénzt ért, de ha a lufi kipukkadt, minden elveszett. Az eredmény egyértelmű volt: a paracetamolt szedők bátrabban kockáztattak, mint a kontrollcsoport.

A kutatók szerint a paracetamol hatására az emberek kevésbé érzik a szorongást vagy a negatív érzelmeket kockázatos helyzetekben. Ahogy a lufi egyre nagyobb lett, a gyógyszert szedők kevésbé aggódtak a kipukkanás lehetősége miatt, ezért tovább próbálkoztak.

Ez a hatás nemcsak játékhelyzetben, hanem a mindennapi életben is megjelenhet. Egyes felmérések szerint a paracetamol csökkentheti az emberek kockázatérzékelését, így olyan döntéseket is meghozhatnak, amelyeket máskor elkerülnének – például egy sportfogadás, extrém sport vagy figyelmetlen vezetés során.

Az elmúlt években több tanulmány is felhívta a figyelmet arra, hogy a paracetamol az empátiát és az érzelmi reakciókat is tompíthatja. Egy 2023-as bécsi kutatás például kimutatta, hogy a fájdalomcsillapítók túlzott használata csökkentheti az együttérzést és a proszociális viselkedést.

A tudósok hangsúlyozzák: a hatások mértéke kicsi, de élettani és pszichológiai szinten is valós. Ez különösen fontos lehet, hiszen a paracetamol több mint 600-féle gyógyszerben megtalálható, és az emberek mintegy negyede rendszeresen szedi.

A tudósok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a gyógyszerek hatásai nemcsak a testre, hanem a gondolkodásra is kiterjedhetnek – és ez a mindennapi döntéseinket is befolyásolhatja.

