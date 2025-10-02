A magyar házaknál is lesben áll ősszel ez a fenevad

Ősszel egyre többen találkoznak hazánkban a nagyméretű pókokkal, amelyek a kertekben és akár a lakásokban is felbukkanhatnak. A farkaspók különösen aktív ilyenkor, és nem ritka, hogy a hátukon viszik utódaikat is – írja a Nool.

A farkaspók különösen aktív ilyenkor, és nem ritka, hogy a hátukon viszik utódaikat is.

A farkaspókok az emberre teljesen ártalmatlanok, és a kert rovarpopulációját is segítenek kordában tartani.

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több farkaspók tűnik fel Nógrád megye kertjeiben, rétjein, de akár a lakásokban is. A farkaspók különösen aktív ilyenkor, és egyes példányok a hátukon cipelik az utódaikat is, így látványos és különleges élményt nyújtanak.

A réti farkaspók (Hogna radiata) különleges ragadozók: nem szőnek hálót, hanem aktívan vadásznak. Kiváló látásuknak köszönhetően könnyen észreveszik a mozgó rovart, majd gyors ugrással vagy futással ejtik zsákmányukat. Ez a vadászati módszer nemcsak hatékony, de a kertünket és a házunkat is segít kártevőktől megtisztítani.

Nógrád meleg, szárazabb területein – például a Cserhát déli lankáin, gyepes réteken és elhagyott kertekben – a farkaspókok gyakori vendégek. A lakott területeken főleg ősszel bukkanhatnak fel, amikor hűvösre fordul az idő, és nőstények keresnek menedéket utódaikkal, vagy hímek párt keresnek.