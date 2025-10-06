Állandó hidegérzet? A fázás mögött komoly egészségügyi problémák is állhatnak!
Még akkor is, ha a radiátor megy vagy vastag pulcsit húzunk, sokan állandó hideget éreznek. A fázás nem csupán kényelmetlenség: gyakran egészségügyi problémák első jele is lehet, amelyekre érdemes odafigyelni.
A test hőháztartása bonyolult rendszer, amelyet a vérkeringés, az anyagcsere, a hormonháztartás és a tápanyagellátottság egyaránt befolyásol. Ha ezek közül bármelyik nem működik megfelelően, a szervezet nem képes elegendő hőt termelni, és az állandó hidegérzet kialakul, és a fázás akár mindennapossá válhat.
A fázás hátterében gyakran a következő okok állhatnak:
Vérszegénység: a vörösvértestek hiánya miatt a sejtek kevesebb oxigént kapnak, így csökken a hőtermelés.
Pajzsmirigy-alulműködés: lassítja az anyagcserét, ami kevesebb hőt és több hidegérzetet eredményez.
Vérkeringési problémák: az érelmeszesedés, Raynaud-szindróma vagy más érrendszeri zavarok miatt a végtagok hidegek lehetnek.
Cukorbetegség: a szövődmények, például idegkárosodás és vesekárosodás befolyásolhatják a test hőszabályozását.
Alacsony testtömeg vagy étvágytalanság: kevés zsír és izom nem tartja meg a hőt, így a szervezet könnyebben kihűl.
Vitaminhiány, különösen B12: hiányában a vér és az idegrendszer nem működik megfelelően, ami hidegérzetet okozhat.
Hormonális változások és nemi különbségek: a nők anyagcseréje általában lassabb, az ösztrogén hatása csökkenti a testhőmérsékletet és a végtagok vérellátását.
Fázás: mikor kell orvoshoz fordulni?
Ha állandóan fázik, még meleg környezetben is, érdemes utánajárni a háttérben meghúzódó okoknak. Az orvos vérvizsgálattal ellenőrizheti a vashiányt, pajzsmirigy-működést és a vitaminhiányokat, valamint szükség esetén további vizsgálatokat rendelhet el a keringés vagy a hormonháztartás felmérésére.
Az életmódbeli változtatások is segíthetnek:
rendszeres, mérsékelt testmozgás a vérkeringés javítására
egészséges, tápanyagban gazdag étrend
megfelelő folyadékbevitel
dohányzás elhagyása
elegendő, minőségi alvás
Amennyiben krónikus betegség okozza a fázás tüneteit, annak célzott kezelése hosszú távon jelentős javulást hozhat, így a mindennapok komfortosabbá és energikusabbá válhatnak.
