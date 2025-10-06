Állandó hidegérzet? A fázás mögött komoly egészségügyi problémák is állhatnak!

A test hőháztartása bonyolult rendszer, amelyet a vérkeringés, az anyagcsere, a hormonháztartás és a tápanyagellátottság egyaránt befolyásol. Ha ezek közül bármelyik nem működik megfelelően, a szervezet nem képes elegendő hőt termelni, és az állandó hidegérzet kialakul, és a fázás akár mindennapossá válhat.

Állandó fázás? Ezek az okok sokakat meglepnek!

Fotó: Pexels

A fázás hátterében gyakran a következő okok állhatnak:

Vérszegénység : a vörösvértestek hiánya miatt a sejtek kevesebb oxigént kapnak, így csökken a hőtermelés.

Pajzsmirigy-alulműködés : lassítja az anyagcserét, ami kevesebb hőt és több hidegérzetet eredményez.

Vérkeringési problémák : az érelmeszesedés, Raynaud-szindróma vagy más érrendszeri zavarok miatt a végtagok hidegek lehetnek.

Cukorbetegség : a szövődmények, például idegkárosodás és vesekárosodás befolyásolhatják a test hőszabályozását.

Alacsony testtömeg vagy étvágytalanság : kevés zsír és izom nem tartja meg a hőt, így a szervezet könnyebben kihűl.

Vitaminhiány, különösen B12 : hiányában a vér és az idegrendszer nem működik megfelelően, ami hidegérzetet okozhat.

Hormonális változások és nemi különbségek: a nők anyagcseréje általában lassabb, az ösztrogén hatása csökkenti a testhőmérsékletet és a végtagok vérellátását.

Fázás: mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha állandóan fázik, még meleg környezetben is, érdemes utánajárni a háttérben meghúzódó okoknak. Az orvos vérvizsgálattal ellenőrizheti a vashiányt, pajzsmirigy-működést és a vitaminhiányokat, valamint szükség esetén további vizsgálatokat rendelhet el a keringés vagy a hormonháztartás felmérésére.

Az életmódbeli változtatások is segíthetnek:

rendszeres, mérsékelt testmozgás a vérkeringés javítására

egészséges, tápanyagban gazdag étrend

megfelelő folyadékbevitel

dohányzás elhagyása

elegendő, minőségi alvás

Amennyiben krónikus betegség okozza a fázás tüneteit, annak célzott kezelése hosszú távon jelentős javulást hozhat, így a mindennapok komfortosabbá és energikusabbá válhatnak.

