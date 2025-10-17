Hatalmas fejlesztést adott át a Mészáros csoport Nyíregyháza mellett

A Nyíregyháza-Nyírjes alállomás üzembe helyezésével jelenleg már 184 MVA villamos teljesítmény áll rendelkezésre a Déli Ipari Parkban, a projekt második ütemében (ez 2028-ig valósul meg) igényelt további 140 MVA a további mögöttes hálózatfejlesztések befejezésével válik elérhetővé. A több mint 18,2 milliárd forintból, az OPUS TITÁSZ révén megvalósult hálózatfejlesztések az országos villamosenergia-ellátó rendszer szerves részét képezik és Kelet-Magyarország villamosenergia-infrastruktúrájának egyik legjelentősebb beruházása, számolt be szon.hu.

A fejlesztés után már 184 MVA villamos teljesítmény áll rendelkezésre a Déli Ipari Parkban – Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A fejlesztés magas színvonalú villamosenergia-ellátást biztosít

Az új alállomás átadásán jelen volt Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Torda Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Ezzel a fejlesztéssel a térségnek soha nem látott villamos kapacitást biztosítunk, utat nyitva a gazdaság további fejlődésére. Ez az alállomás hatalmas léptékű, országos jelentőségű fejlesztés

– mondta köszöntőjében Torda Balázs elnök-vezérigazgató.

Dr. Kovács Ferenc szerint ez a beruházás is mutatja a kormány, a város, a helyi gazdasági szereplők szoros együttműködését.

Hosszútávú értéket teremtettek

A beruházást végző cégcsoport tulajdonosa, Mészáros Lőrinc kiemelte: állami támogatásból a keleti régióban 45 milliárd forintos fejlesztéseket valósítottak meg a közelmúltban. Elmondta, az OPUS Energetika neve egyet jelent a folyamatos innovációval és az energiabiztonsággal.

A mostani beruházásban is érvényesül a célunk, hogy beruházásaink ne csak rövidtávú előnyt, hanem valódi, hosszútávú értéket teremtsenek. Munkahelyeket, stabil vállalati környezetet, fenntartható fejlődést, és biztos jövőt a magyar családok és vállalkozások számára

– sorolta Mészáros Lőrinc tulajdonos.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter az ünnepélyes átadáson hozzátette, a kormány több százmilliárd forinttal segíti az alállomások, távvezetékek létesítését, bővítését, az energiatárolási képességek megerősítését.