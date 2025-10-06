Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Budapest

Ritka és súlyos fertőző betegséggel diagnosztizálták a nyaralásról hazatérő tinédzsert

Hastífusszal diagnosztizáltak egy tinédzsert, aki nemrég tért haza Budapestre egy indiai utazásról. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a fertőző betegség kezelés nélkül akár életveszélyes szövődményeket is okozhat.
Egy 13 éves fiúnál diagnosztizáltak hastífuszt Budapesten. A tinédzser két héttel a tünetek megjelenése előtt érkezett haza Indiából, a szakemberek szerint ott kaphatta el a fertőző betegségetírja a Baon az NNGYK jelentésére hivatkozva

Ritka és súlyos fertőző betegséggel diagnosztizálták a nyaralásról hazatérő tinédzsert
Fotó: Unsplash

A hastífusz egy fertőző betegség, amelyet a Salmonella typhi nevű baktérium okoz. 

A tünetek között szerepel a súlyos, lázas állapot, és emésztőrendszeri panaszok. A Salmonella typhi kórokozó bejuthat a szervezetbe szennyezett étellel, vízzel, vagy nem megfelelő kézmosás miatt is. 

Kezelés nélkül a betegség akár életveszélyes szövődményeket is okozhat. 

Magyarországon ritka a hastífusz, és szinte csak külföldről behurcolt esetek fordulnak elő. A mostani megbetegedés miatt járványveszély nem áll fenn, de az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák: egzotikus országokba utazás előtt érdemes utánajárni a szükséges védőoltásoknak és betartani az alapvető higiéniai szabályokat.   

 

