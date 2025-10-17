Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas botrány Lengyelországban! Szabadon engedtek egy terroristát

Sport

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Fésűs Nelly

Fésűs Nelly alig hitt a szemének – kislánya olyat tett, amit senki sem várt

A színésznő rajongói alig hittek a szemüknek, amikor meglátták legújabb videóját. Fésűs Nelly kislánya, Elza nemcsak gyönyörű, hanem elképesztően tehetséges is.
Fésűs Nellygyermekszínésznő

A népszerű színésznő, Fésűs Nelly megható videót osztott meg, amelyben kiderült: legkisebb lánya, Elza megkezdte tanulmányait a Nemzeti Lovas Színház Akadémiáján. A 11 éves kislány gyerekkori álma vált valóra, hiszen már egészen kicsi korától azt mondogatta, „lovaglós színésznő” szeretne lenni – most pedig pontosan ez történt - írja a BORS.

Fésűs Nelly
Fésűs Nelly büszke édesanya: kisebbik lánya már most elvarázsolja a közönséget
Fotó: MW Bulvár

Fésűs Nelly gyermeke meghódítja a színház világát

Elza már most lenyűgözte a közönséget: a felvételi videójában nemcsak énekelt, hanem szavalt és színészkedett is, méghozzá magabiztosan és tiszta hanggal. A rajongók elárasztották a kommentmezőt dicséretekkel – sokan szerintük „nem esett messze az alma a fájától”.

A Nemzeti Lovas Színház TikTok-oldalán maga Fésűs Nelly mesélt arról, mennyire boldog, hogy lánya megtalálta a saját útját. A videó pillanatok alatt több ezres megtekintést kapott, a közönség pedig nem győzi dicsérni a fiatal tehetséget.

Csodaszép és tehetséges, mint az anyukája!

 – írta az egyik kommentelő, amivel sokan egyetértettek.

A teljes cikket, illetve a videót a BORS oldalán tekintheti meg. 

 

