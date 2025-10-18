Hírlevél

Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

fesztivál

Innen indult, hogy véletlenül írtak egy könyvet

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Lezajlott a Cinemira Gyerek -és Ifjúsági Film Pitch Fóruma, ahol a legfrissebb, fiatal közönségnek szóló film- és sorozattervek mutatkoztak be. A Pitch fórum célja, hogy a filmterveket bemutató forgatókönyvírók producereket, rendezőket, alkotótársakat találjanak a projektjükhöz. Innen indult annak idején a Véletlenül írtam egy könyvet című, szívmelengető családi film is, mely eddig összesen huszonhárom trófeát nyert rangos fesztiválokon, emellett nyolc európai országba vették meg moziforgalmazásra.
fesztiválmoziNemzeti Filmintézetfilm

A műsorban még láthatnak riportot az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című film díszbemutatójáról, szó lesz Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező legújabb, Árva című filmjéről, amely október 23-án debütál a magyar mozikban, valamint arról is, hogy Sós Bálint Dániel Minden rendben című, súlyos morális dilemmát boncolgató filmje már elérhető a Filmion. 

Ne középkorú emberek mondják meg, hogy milyen filmek készüljenek a gyerekeknek.
Fotó: sportshot.de

Lakos Nóra, a Cinemira fesztiváligazgatója úgy fogalmazott: a Cinemira Film Pitch Fórum és fesztivál célja, hogy újra készüljön gyerek- és ifjúsági film hazánkban. 

Hozzátette: bízik benne, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet sikere nyomán mostantól több film készül a fiatal közönségnek. 

A fesztiváligazgató a Svenknek a Junior Film Pitch kapcsán kifejtette: „Milyen izgalmas lenne, ha nem középkorú emberek mondanák meg, hogy milyen filmek készüljenek a gyerekeknek, hanem ők hoznák.” 

Bakos Katalin, a zsűri és az NFI televíziós döntőbizottságának tagja megosztotta a Svenk stábjával, hogy milyen filmterveket díjaznak a pitch-fórumon, valamint az is kiderül az adásból, hogy a diákzsűri hogyan hozza meg a döntését, illetve, hogy milyen problémák foglalkoztatják a fiatal filmeseket. 

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, szombaton 12:30-tól, illetve vasárnap 7:30-tól látható a HírTV-n, emellett elérhető az NFI Youtube-csatornáján is. 

A Cinemira Film Pitch Fórumon készült riport elérhető már most:

 

