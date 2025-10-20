Hírlevél

Ki gondolta volna?

Zelenszkij beszólt a budapesti békecsúcsra – Menczer válaszát nem teszi zsebre

Megvan, mi okozhatta Jane Goodall halálát

Bikiniben mutatta meg dögös alakját a Házasság első látásra sztárja

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Házasság első látásra harmadik évadában feltűnt Tigyi Kármen nemcsak a kamerák előtt hódított, hanem a színpadon is. A fitneszmodell elképesztő formában van, és több versenyen is bizonyította, hogy kemény munkával minden álom elérhető.
Tigyi Kármen neve a Házasság első látásra nézőinek ismerősen cseng. A TV2 műsorában a szakértők Szilágyi Danival hozták össze, és a páros között már az első pillanattól megvolt a kémia. A nézők emlékezhetnek: a fiatalok az oltárnál is azonnal egymásra hangolódtak, kapcsolatuk pedig a műsoron kívül is folytatódott – számol be a Blikk. Kármen nemcsak a szerelemben, hanem a sportban is sikeres. A fitneszmodell évek óta elhivatottan edz, és már több bajnoki címet is magáénak tudhat. 

Tigyi Kármen Mercédesz, TigyiKármenMercédesz, fitneszmodell
A Házasság első látásra fitneszmodellje újra lenyűgözte rajongóit
Fotó: Markovics Gábor

A fitneszmodell sikerei hatalmasak

Kármen 2023-ban megnyerte az IFBB Magyar Bajnokság BikiniFitness kategóriáját, valamint elhozta a BodyFitness második helyét is. Egy évvel később, 2024-ben a Muscle Beach Bikini bronzérmeseként állhatott a dobogóra.

Az edzőterem a második otthona, a diéták és a versenyfelkészülések pedig életének természetes részei. A valóságshow-ban is arról beszélt, hogy számára a sport nemcsak külső, hanem lelki erőforrás is. Férje, Dani, kezdettől fogva támogatta ebben, sőt, Kármen szerint ez az összhang az egyik kulcsa kettejük kapcsolatának.

Közösségi oldalán rendszeresen megoszt edzős és versenyfotókat, amelyekkel nemcsak rajongóit inspirálja, hanem megmutatja, hogy a kitartás és a fegyelem látványos eredményt hoz.

Dallos Bogi őszintén vallott új melleiről. Részletek az Origo oldalán.

 

