Ezt figyeld! Fix 3 százalékos lakáshitel: extra kedvezményeket nyújtanak a bankok

Szeptember 1-jén indult az Otthon Start program, amelynek részeként az első lakásukat vásárlók államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt igényelhetnek. Már az első napon több ezer ügyfél kereste fel a bankokat a kedvező lehetőség miatt.

Fix 3 százalékos lakáshitel: extra kedvezményeket nyújtanak a bankok

Fotó: Shutterstock

Felbolydult az ingatlanpiac

A pénzintézetek hosszabbított nyitvatartással és megerősített ügyintézői gárdával készültek a rohamra, ami nem véletlen: augusztusban már a lakásvásárlást tervezők 71 százaléka kalkulált hitellel, szemben a korábbi 51 százalékkal. A kínálati oldal is reagált: csak szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami húsz százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest.

Banki kedvezmények és akciók – ki mit kínál?

Az ingatlanpiac felpörgéséből a bankok is szeretnék megkapni a részüket, és minél több ügyfelet megszerezni. A fix 3 százalékos kamat mellett ezért különféle díjkedvezményekkel, ajándékokkal és jóváírásokkal igyekeznek magukhoz csábítani a reménybeli új lakástulajdonosokat. A Világgazdaság korábbi összeállítása alapján az elmúlt hetekben a következő akciók indultak:

MBH Bank: 100–120 ezer forintos Mol-ajándékkártyát kap, aki legalább 10 millió forintos hitelt igényel, és a jövedelme az MBH-számlára érkezik.

OTP Bank: A pénzintézet egyéves türelmi időt nyújt, amely alatt csak a kamatot kell fizetni, emellett már 500 ezer forintos hitelösszegtől is elérhető a konstrukció. Biztosításkötés esetén a kezdeti költségek csökkenthetők.

K&H Bank: Akár 200 ezer forintos jóváírást kap az ügyfél, ha átigazol a bankhoz és a folyósítás is sikeres. Emellett a pénzintézet több induló költséget is elenged.

Magnet Bank: 100 ezer forintos IKEA-utalványt ad, valamint elengedi a folyósítási és az értékbecslési díjat 10 millió forint feletti hitelnél.

Ezen felül más bankok, mint a Gránit és a CIB, még a 3 százalékos szint alatti kamatot is kínáltak – 2,85 százalékon – hogy kitűnjenek a mezőnyből.

Figyelni kell az apróbetűs részt - fix 3 százalék

Mint minden hitelszerződésnél, az ügyfeleknek ez esetben is alaposan át kell nézniük a szerződési feltételeket: a THM, a közjegyzői díjak, az értékbecslés és az esetleges visszafizetési kötelezettségek eltérhetnek bankonként.