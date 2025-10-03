Ezt figyeld! Fix 3 százalékos lakáshitel: extra kedvezményeket nyújtanak a bankok

Szeptember 1-jén indult az Otthon Start program, amelynek részeként az első lakásukat vásárlók államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt igényelhetnek. Már az első napon több ezer ügyfél kereste fel a bankokat a kedvező lehetőség miatt.
A pénzintézetek hosszabbított nyitvatartással és megerősített ügyintézői gárdával készültek a rohamra, ami nem véletlen: augusztusban már a lakásvásárlást tervezők 71 százaléka kalkulált hitellel, szemben a korábbi 51 százalékkal. A kínálati oldal is reagált: csak szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami húsz százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest.
Az ingatlanpiac felpörgéséből a bankok is szeretnék megkapni a részüket, és minél több ügyfelet megszerezni. A fix 3 százalékos kamat mellett ezért különféle díjkedvezményekkel, ajándékokkal és jóváírásokkal igyekeznek magukhoz csábítani a reménybeli új lakástulajdonosokat. A Világgazdaság korábbi összeállítása alapján az elmúlt hetekben a következő akciók indultak:
Ezen felül más bankok, mint a Gránit és a CIB, még a 3 százalékos szint alatti kamatot is kínáltak – 2,85 százalékon – hogy kitűnjenek a mezőnyből.
Mint minden hitelszerződésnél, az ügyfeleknek ez esetben is alaposan át kell nézniük a szerződési feltételeket: a THM, a közjegyzői díjak, az értékbecslés és az esetleges visszafizetési kötelezettségek eltérhetnek bankonként.
Egy hónap után az látszik, hogy az Otthon Start, a fix 3 százalékos lakáshitel program elérte célját: nagy érdeklődést keltett, és elindította a banki versenyt a kedvezményekben. A következő időszakban pedig az áll majd a figyelem középpontjában, hogy hány ügyfél köt ténylegesen szerződést, a bankok milyen új akciókkal lépnek elő, és hogyan alakulnak az ingatlanárak a kereslet felfutása mellett.