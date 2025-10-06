Nyugdíjasok figyelem! – Így verhetik át, ha utalvánnyal fizet

Egyre több üzlet csábítja kuponokkal és kedvezményekkel a nyugdíjasokat, de a részletekről gyakran nem adnak világos tájékoztatást. A BAMA egyik olvasójának esete is azt mutatja, hogy könnyen komoly bosszúsággal járhat a fizetés utalvánnyal, különösen ha a szabályokat nem ismerjük pontosan.

Fizetés utalvánnyal – komoly problémákba ütközhetünk (A kép illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Fizetés utalvánnyal: miért maradt el a kuponkedvezmény?

A nyugdíjas vásárló öt darab, egyenként 5 000 forintos élelmiszer-utalvánnyal fizetett, és azt hitte, mindegyik után jár az 500 forintos kupon. A pénztáros azonban csak egyet adott, mivel a kedvezmény vásárlásonként érvényes. Erről viszont előre senki nem tájékoztatta, így a helyzet gyorsan feszültté vált.

Egy kupon, több utalvány – és sok félreértés

A pénztárnál hosszú vita alakult ki, miközben a sor is feltorlódott. A vásárló kérte, hogy bontsák külön a számlát, de végül sztornózni kellett az egész, közel 30 000 forintos vásárlást. Az újra blokkolás után is egyben fizetett, ezért a kuponokat csak később kapta meg.