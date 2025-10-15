Fény derült Fodor Rajmund szerelmi viszonyának titkára!

Hírlevél

Mindenki erre kíváncsi az Ázsia Expressz forgatásakor felröppent hírek óta, most fény derült a titokra! Eláruljuk, kivel keveredett titokzatos szerelmi viszonyba Fodor Rajmund.
Fodor Rajmund kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó magánélete az elmúlt hónapokban új fordulatot vett. A sportoló 23 év házasság után titokban elvált feleségétől, majd váratlan pletyka tárgyaként került a figyelem középpontjába. Az Ázsia Expressz 2025-ös forgatásán ugyanis szerelmi viszonyba bonyolódott, nem is akárkivel!

Fodor Rajmund
A kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmund újra szerelmes
Fotó: Szabolcs László/Bors

Két színészlegenda lánya Fodor Rajmund új szerelme

Az Ázsia Expressz forgatása alatt szárnyra kapott a hír, hogy a vízilabda-legenda igencsak közel került egy csinos versenyzőhöz. Beindultak a találgatások, a Reddit valósággal felrobbant, és nemsokára lehullott a lepel a titokról: Fodor Rajmund szerelme nem más, mint Barbinek Paula, a két színészlegenda, Barbinek Péter és Tallós Rita lánya! A stábnak és a nézőknek is feltűnt, hogy a két versenyző közt a barátságnál szorosabb szálak szövődnek, majd a Bódi tesók el is szólták magukat, amikor gerlepárként utaltak a kétszeres olimpiai bajnokra és Paulára.

 

