Rendkívüli

fokhagyma

Életveszélyes fokhagymát találtak, senki ne egyen belőle!

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki egy kínai eredetű termékben. A fekete fermentált egész fokhagyma fogyasztása veszélyes, senki ne egyen belőle, ha még nem küldte vissza!
fokhagymaételvisszahívás

A fekete fermentált egész fokhagyma termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Szennyezett kínai fokhagyma
Ezzel a Kínából származó fokhagyma termékkel vannak gondok

Elkezdték a fokhagyma visszahívását

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.), amely a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a NKFH nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr

• Márka: Golden Lion

• Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027

• Lot szám: 20250446_011

• A termék eredete: Kína

• Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Az NKFH arra figyelmeztet, amennyiben valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és az még a birtokában van, akkor ne fogyassza el!

A hatóság szeptemberben egy Hollandiában előállított nyalókát hívott vissza.

 

