Életveszélyes fokhagymát találtak, senki ne egyen belőle!

A fekete fermentált egész fokhagyma termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.), amely a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a NKFH nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
• Márka: Golden Lion
• Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
• Lot szám: 20250446_011
• A termék eredete: Kína
• Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
Az NKFH arra figyelmeztet, amennyiben valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és az még a birtokában van, akkor ne fogyassza el!
A hatóság szeptemberben egy Hollandiában előállított nyalókát hívott vissza.