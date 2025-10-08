Életveszélyes fokhagymát találtak, senki ne egyen belőle!

A fekete fermentált egész fokhagyma termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Ezzel a Kínából származó fokhagyma termékkel vannak gondok

Elkezdték a fokhagyma visszahívását

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.), amely a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a NKFH nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak: • Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr • Márka: Golden Lion • Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027 • Lot szám: 20250446_011 • A termék eredete: Kína • Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Az NKFH arra figyelmeztet, amennyiben valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és az még a birtokában van, akkor ne fogyassza el!

