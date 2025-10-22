Megrázó éjszaka Csongrádon: földrengés ébresztette az embereket

Éjfél után erős rengést észleltek Csongrád térségében. A földrengés 4,1-es magnitúdójú volt, és több településen is érezték, de egyelőre nem jelentettek károkat.
4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében szerda hajnalban — közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A rengést a lakosság Csongrádon és a környező falvakban is érezhette, de a hatóságok szerint eddig nem érkezett jelentés anyagi károkról.
Nem okozott károkat a földrengés Csongrádon
Az első rengést 9 perccel később követte egy kisebb, 1,9-es méretű utórengés is, azonban sem az első sem a második nem okozott károkat.
A közelmúltban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében történt fölrengés.
