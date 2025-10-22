Megrázó éjszaka Csongrádon: földrengés ébresztette az embereket

4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében szerda hajnalban — közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A rengést a lakosság Csongrádon és a környező falvakban is érezhette, de a hatóságok szerint eddig nem érkezett jelentés anyagi károkról.

Földrengés Csongrád közelében – a lakosok is érezték a rengést

Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Nem okozott károkat a földrengés Csongrádon

Az első rengést 9 perccel később követte egy kisebb, 1,9-es méretű utórengés is, azonban sem az első sem a második nem okozott károkat.

A közelmúltban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében történt fölrengés.