Csongrád

Megrázó éjszaka Csongrádon: földrengés ébresztette az embereket

Éjfél után erős rengést észleltek Csongrád térségében. A földrengés 4,1-es magnitúdójú volt, és több településen is érezték, de egyelőre nem jelentettek károkat.
4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében szerda hajnalban — közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A rengést a lakosság Csongrádon és a környező falvakban is érezhette, de a hatóságok szerint eddig nem érkezett jelentés anyagi károkról.

Földrengés Csongrád közelében – a lakosok is érezték a rengést
Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Nem okozott károkat a földrengés Csongrádon

Az első rengést 9 perccel később követte egy kisebb, 1,9-es méretű utórengés is, azonban sem az első sem a második nem okozott károkat. 

A közelmúltban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében történt fölrengés.

 

