Szabolcs

Földrengés rázta meg az ország keleti részét

Szerdán reggel megmozdult a föld Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Richter-skála szerint 4-es erősségű földrengés rázta meg a térséget.
Földrengésre ébredtek a szabolcsiak szerdán, 7 óra 57 perckor 5 kilométeres mélységben megmozdult a föld.

A journalist stands lookig at a seismic graph printout of the 6.5 earthquake that rocked Taipei, 10 June 2003, during a press conference at the Central Weather Bureau. Buildings at the capital city swayed for about a minute when the strong earthquake measuring 6.5 on the Richter scale rocked the island. AFP PHOTO/Sam YEH (Photo by SAM YEH / AFP), földrengés
A Richter-skála szerint 4-es erősségű volt a földrengés
Fotó: SAM YEH / AFP

A rengés epicentruma 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől, 34 kilométerre Nagybányától és 55 kilométerre Zilahtól. 

A Richter-skála szerint 4-es erősségű mozgást több településen is érezték, köztük Szatmárnémetiben, Kolcson, Lázáriban, Szatmárudvariban és Aranyosmeggyesen. A lakosok beszámolói szerint az épületek inogtak, és a kutyák is szokatlanul ugattak a földrengés előtt – írja a Szon.

Szédülésnek hitték a földrengést

A tűzoltóság is megerősítette a földrengést, de eddig nem érkezett bejelentés komoly anyagi kárról vagy sérültekről. Mindössze egy hívás érkezett egy szatmárnémeti lakostól, aki jelezte, hogy megmozdult alatta a föld. A katasztrófavédelem felderítést végez a helyszínen. Ugyanakkor Nyíregyházán is észlelték a földrengést. 

Többen jelezték, hogy reggel fél 8 és 8 óra között érezték a remegést. Egyesek azt hitték, hogy szédülnek, míg mások az ágy alatt mozgást tapasztaltak.

A kelet-magyarországi földrengés után egy másik, kisebb erejű földmozgás is történt Romániában. Buzau megyében 8 óra 31 perckor 3,3-es erősségű földrengést észleltek, 122,5 kilométeres mélységben.

 

