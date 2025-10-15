Földrengés rázta meg az ország keleti részét

Földrengésre ébredtek a szabolcsiak szerdán, 7 óra 57 perckor 5 kilométeres mélységben megmozdult a föld.

A Richter-skála szerint 4-es erősségű volt a földrengés

Fotó: SAM YEH / AFP

A rengés epicentruma 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől, 34 kilométerre Nagybányától és 55 kilométerre Zilahtól.

A Richter-skála szerint 4-es erősségű mozgást több településen is érezték, köztük Szatmárnémetiben, Kolcson, Lázáriban, Szatmárudvariban és Aranyosmeggyesen. A lakosok beszámolói szerint az épületek inogtak, és a kutyák is szokatlanul ugattak a földrengés előtt – írja a Szon.

Szédülésnek hitték a földrengést

A tűzoltóság is megerősítette a földrengést, de eddig nem érkezett bejelentés komoly anyagi kárról vagy sérültekről. Mindössze egy hívás érkezett egy szatmárnémeti lakostól, aki jelezte, hogy megmozdult alatta a föld. A katasztrófavédelem felderítést végez a helyszínen. Ugyanakkor Nyíregyházán is észlelték a földrengést.

Többen jelezték, hogy reggel fél 8 és 8 óra között érezték a remegést. Egyesek azt hitték, hogy szédülnek, míg mások az ágy alatt mozgást tapasztaltak.

A kelet-magyarországi földrengés után egy másik, kisebb erejű földmozgás is történt Romániában. Buzau megyében 8 óra 31 perckor 3,3-es erősségű földrengést észleltek, 122,5 kilométeres mélységben.