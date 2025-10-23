Civil hősök, akik szabadságharcosok voltak 1956-ban

Az 1956-os forradalom legendás helyszíne volt a Corvin köz, ahol a felkelők kezdetben Iván Kovács László vezetésével szerveződtek. Október végén, november 1-jén azonban a parancsnokságot Pongrátz Gergely vette át, miután társai őt választották főparancsnokká. A Corvin köziek fegyelmezett taktikával harcoltak. Rövid, mozgékony rajtaütésekkel akadályozták a szovjet páncélosokat, és Molotov-koktélokkal tartották vissza az előrenyomulást. Pongrátz nemcsak parancsnok volt, hanem közösségszervező is, a civil lakosságot és a fegyvereseket összehangoltan mozgatta, így a Corvin köz a forradalom egyik jelképes központjává vált. Az 1956-os forradalom hősei között sok civilre is emlékezünk.

Az 1956-os forradalom hősei voltak a civilek is

Fotó: MTI

A forradalom hősei szabadságharcosok voltak

Maléter Pál ezredes eredetileg azzal a paranccsal érkezett a Kilián laktanyába, hogy leverje az ottani felkelőket. A harcok első napjaiban azonban szembesült azzal, hogy az egységeivel szemben álló fiatalok és civilek nem ideológiailag „megfertőzött ellenforradalmárok”, hanem szabadságharcosok.

A helyzet felismerése és a katonái morális tiltakozása után október 25-én döntött úgy, hogy átáll a forradalom oldalára. Ekkor átvette a Kilián laktanya parancsnokságát, és a felkelőkkel együtt megszervezte a védekezést a szovjet páncélosok ellen.

Maléter átállása szimbolikus pillanat volt: egy hivatásos tiszt a lelkiismeretére hallgatva választotta a nép ügyét. A későbbiekben a Nemzetőrség katonai irányításában is szerepet vállalt, és a forradalom egyik legismertebb katonai vezetője lett.

Kopácsi Sándor, Budapest rendőrfőkapitánya, a forradalom egyik legjelentősebb rendvédelmi szereplője volt. 1956. november 1-jén a Kilián laktanyában tartott ülésen a Nemzetőrség (akkori hivatalos nevén Nemzeti Őrség) helyettes főparancsnokává választották, Király Béla főparancsnok mellett.

Kopácsi nem engedett a karhatalmi nyomásnak: visszafogta az erőszakot, és igyekezett békés rendfenntartást kialakítani. A rendőrség emberei a fegyveres felkelőkkel együttműködve őrizték a közrendet, miközben megakadályozták a fosztogatásokat és a bosszúhadjáratokat.

A harcok idején a főváros kórházai pillanatok alatt túlterhelődtek. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem hallgatói, fiatal orvosok és nővérek rögtönzött műtőket rendeztek be iskolákban és pincékben. A Szent Rókus Kórház, a Szent János Kórház és a SOTE klinikák személyzete éjjel-nappal dolgozott.

Az ápolók gyakran életüket kockáztatták, amikor az utcákról próbálták kimenteni a sebesülteket. A civil lakosság is részt vállalt: háziasszonyok, piaci árusok és önkéntesek élelmet, kötszert, gyógyszert gyűjtöttek. A forradalom hősei között így nemcsak katonák és fegyveres felkelők, hanem számtalan névtelen segítő is ott volt, akik a túlélést biztosították.