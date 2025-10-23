Civil hősök, akik szabadságharcosok voltak 1956-ban

Az 1956-os forradalom legendás helyszíne volt a Corvin köz, ahol a felkelők kezdetben Iván Kovács László vezetésével szerveződtek. Október végén, november 1-jén azonban a parancsnokságot Pongrátz Gergely vette át, miután társai őt választották főparancsnokká. A Corvin köziek fegyelmezett taktikával harcoltak. Rövid, mozgékony rajtaütésekkel akadályozták a szovjet páncélosokat, és Molotov-koktélokkal tartották vissza az előrenyomulást. Pongrátz nemcsak parancsnok volt, hanem közösségszervező is, a civil lakosságot és a fegyvereseket összehangoltan mozgatta, így a Corvin köz a forradalom egyik jelképes központjává vált. Az 1956-os forradalom hősei között sok civilre is emlékezünk.
A forradalom hősei szabadságharcosok voltak
Maléter Pál ezredes eredetileg azzal a paranccsal érkezett a Kilián laktanyába, hogy leverje az ottani felkelőket. A harcok első napjaiban azonban szembesült azzal, hogy az egységeivel szemben álló fiatalok és civilek nem ideológiailag „megfertőzött ellenforradalmárok”, hanem szabadságharcosok.
A helyzet felismerése és a katonái morális tiltakozása után október 25-én döntött úgy, hogy átáll a forradalom oldalára. Ekkor átvette a Kilián laktanya parancsnokságát, és a felkelőkkel együtt megszervezte a védekezést a szovjet páncélosok ellen.
Maléter átállása szimbolikus pillanat volt: egy hivatásos tiszt a lelkiismeretére hallgatva választotta a nép ügyét. A későbbiekben a Nemzetőrség katonai irányításában is szerepet vállalt, és a forradalom egyik legismertebb katonai vezetője lett.
Kopácsi Sándor, Budapest rendőrfőkapitánya, a forradalom egyik legjelentősebb rendvédelmi szereplője volt. 1956. november 1-jén a Kilián laktanyában tartott ülésen a Nemzetőrség (akkori hivatalos nevén Nemzeti Őrség) helyettes főparancsnokává választották, Király Béla főparancsnok mellett.
Kopácsi nem engedett a karhatalmi nyomásnak: visszafogta az erőszakot, és igyekezett békés rendfenntartást kialakítani. A rendőrség emberei a fegyveres felkelőkkel együttműködve őrizték a közrendet, miközben megakadályozták a fosztogatásokat és a bosszúhadjáratokat.
A harcok idején a főváros kórházai pillanatok alatt túlterhelődtek. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem hallgatói, fiatal orvosok és nővérek rögtönzött műtőket rendeztek be iskolákban és pincékben. A Szent Rókus Kórház, a Szent János Kórház és a SOTE klinikák személyzete éjjel-nappal dolgozott.
Az ápolók gyakran életüket kockáztatták, amikor az utcákról próbálták kimenteni a sebesülteket. A civil lakosság is részt vállalt: háziasszonyok, piaci árusok és önkéntesek élelmet, kötszert, gyógyszert gyűjtöttek. A forradalom hősei között így nemcsak katonák és fegyveres felkelők, hanem számtalan névtelen segítő is ott volt, akik a túlélést biztosították.
A harcok közepette Budapest nem állt meg. Villamosvezetők és sofőrök életüket veszélyeztették, hogy élelmet és gyógyszert szállítsanak. Nyomdászok éjjel nyomtatták a röplapokat, futárok vitték a híreket a kerületek között.
A közlekedés és a kommunikáció hősei nélkül a város megbénult volna. Ők teremtették meg a kapcsolatot a Corvin köz, a Széna tér, a Bem tér és a Kossuth tér között, ahol a harc és az információáramlás párhuzamosan zajlott. A forradalom hősei között ők voltak a láthatatlan láncszemek – azok, akik a káoszban rendet tartottak.
A forradalom hősei nem romantikus hősök voltak, hanem fegyelmezett emberek, akik tudták, mikor kell visszavonulni, segíteni, szervezni. Pongrátz Gergely katonás fegyelemmel tartotta egyben az ellenállást. Maléter Pál a parancsmegtagadás morális döntését vállalta. Kopácsi Sándor a rendet a káosz közepette is próbálta fenntartani. Az ápolók és önkéntesek pedig csendben mentették a város lakóit. További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.
1956. október 23-a a magyar történelem egyik legmeghatározóbb napja.