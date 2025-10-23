Tizenöt évesen fegyverrel a kezében halt meg – a forradalom legmegrázóbb története

A költő, aki a szabadságért halt meg – Gérecz Attila

Gérecz Attila költő, öttusázó és politikai fogoly, aki 1954-ben szökött meg a váci börtönből, majd a forradalom idején a pesti oldalon harcolt. 1956. november 8-án – egyes források szerint 9-én – a Klauzál tér környékén esett el szovjet tűzben, miközben társaival próbált áttörni.

Nevét a Klauzál tér 9. alatt emléktábla őrzi. Versei, amelyek a börtönévek alatt születtek, a szabadságvágy és az emberi méltóság tanúságai maradtak.

A felvétel a Népszínház utca 17. előtt a villamos-végállomásnál készült. 39M. 37 mm-es légvédelmi gépágyú

Fotó: Fortepan / Fortepan

A műegyetem hősi halottja – Bartók József

A Budapesti Műszaki Egyetem (BME) villamosmérnök-hallgatója, Bartók József a Magyar Rádió ostrománál esett el 1956. október 23-án. A Műegyetemről indult társai között volt, amikor a Rádió épületéhez értek. A lövöldözésben halálos sebet kapott – a visszaemlékezések szerint mellkasi találat végzett vele.

Nevét a Műegyetem falán elhelyezett emléktábla őrzi a többi kilenc hősi halott hallgatóéval együtt.

A tüzérparancsnok a Corvin közben – Mesz János

Mesz János, a forradalom egyik katonai parancsnoka, a Corvin közi csoportban harcolt. 1956. november 4-én, amikor a szovjet csapatok döntő erejű támadást indítottak, Mesz és társai megpróbálták tartani az állásaikat.

A feljegyzések szerint a kora reggeli órákban halálos találat érte. A harc aznap omlott össze, a Corvin köz védői közül sokan a helyszínen estek el.

A legfiatalabb hősnő – Szeles Erika

A 15 éves Szeles Erika a forradalom egyik legismertebb fiatal arca lett. A dán fotóriporter, Vagn Hansen 1956 novemberében örökítette meg, kezében PPS–41 géppisztollyal. A kép bejárta Európát: a „vörös hajú lány a barikádon” a bátorság szimbóluma lett.

Erika 1956. november 8-án halt meg, amikor a Blaha Lujza tér környékén sebesülteket próbált menteni. A kortársak visszaemlékezése szerint a szovjet lövések elől nem menekült, hanem a földön fekvő társa felé futott.

A város mint csatatér – pesti srácok a fő helyszíneken

A Corvin köz a pesti ellenállás szíve volt, ahol civil fegyveresek, diákok és katonaszökevények együtt védték az épületeket.