Tizenöt évesen fegyverrel a kezében halt meg – a forradalom legmegrázóbb története

A költő, aki a szabadságért halt meg – Gérecz Attila
Gérecz Attila költő, öttusázó és politikai fogoly, aki 1954-ben szökött meg a váci börtönből, majd a forradalom idején a pesti oldalon harcolt. 1956. november 8-án – egyes források szerint 9-én – a Klauzál tér környékén esett el szovjet tűzben, miközben társaival próbált áttörni.
Nevét a Klauzál tér 9. alatt emléktábla őrzi. Versei, amelyek a börtönévek alatt születtek, a szabadságvágy és az emberi méltóság tanúságai maradtak.
A műegyetem hősi halottja – Bartók József
A Budapesti Műszaki Egyetem (BME) villamosmérnök-hallgatója, Bartók József a Magyar Rádió ostrománál esett el 1956. október 23-án. A Műegyetemről indult társai között volt, amikor a Rádió épületéhez értek. A lövöldözésben halálos sebet kapott – a visszaemlékezések szerint mellkasi találat végzett vele.
Nevét a Műegyetem falán elhelyezett emléktábla őrzi a többi kilenc hősi halott hallgatóéval együtt.
A tüzérparancsnok a Corvin közben – Mesz János
Mesz János, a forradalom egyik katonai parancsnoka, a Corvin közi csoportban harcolt. 1956. november 4-én, amikor a szovjet csapatok döntő erejű támadást indítottak, Mesz és társai megpróbálták tartani az állásaikat.
A feljegyzések szerint a kora reggeli órákban halálos találat érte. A harc aznap omlott össze, a Corvin köz védői közül sokan a helyszínen estek el.
A legfiatalabb hősnő – Szeles Erika
A 15 éves Szeles Erika a forradalom egyik legismertebb fiatal arca lett. A dán fotóriporter, Vagn Hansen 1956 novemberében örökítette meg, kezében PPS–41 géppisztollyal. A kép bejárta Európát: a „vörös hajú lány a barikádon” a bátorság szimbóluma lett.
Erika 1956. november 8-án halt meg, amikor a Blaha Lujza tér környékén sebesülteket próbált menteni. A kortársak visszaemlékezése szerint a szovjet lövések elől nem menekült, hanem a földön fekvő társa felé futott.
A város mint csatatér – pesti srácok a fő helyszíneken
A Corvin köz a pesti ellenállás szíve volt, ahol civil fegyveresek, diákok és katonaszökevények együtt védték az épületeket.
A Széna tér Budán hasonló központtá vált Szabó János vezetésével, míg a Műegyetem, a Klauzál tér és a Kossuth tér a leghevesebb összecsapások színterei közé tartoztak.
A kutatások szerint a forradalom napjaiban több mint 2600 magyar és mintegy 720 szovjet katona és civil vesztette életét a harcokban.
A vidéki harcok hősei
A forradalom nem csak Budapest utcáin zajlott. Számos vidéki városban is fegyveres összecsapások törtek ki, amelyeknek halálos áldozatai ma a vidéki szabadságharcosok emlékezetét őrzik.
Győrben 1956. október 26-án a városi rendőrkapitányság előtt kirobbant tűzharcban több civil és diák vesztette életét.
Mosonmagyaróváron ugyanazon a napon a határőrlaktanya előtti tömegre nyitottak tüzet, amikor a demonstrálók be akartak jutni az épületbe. A sortűzben több mint húsz, egyes források szerint harminc fő halt meg, köztük helyi munkások, középiskolások és tanulók.
Miskolcon a forradalmi bizottság védelmében harcoló Tóth István főhadnagy és társai november elején estek el a szovjet páncélosok támadásában.
Pécsett a Széchenyi tér és a Zsolnay-negyed környékén zajlottak heves utcai harcok; a felkelők közül több fiatal, köztük Dallos László, egy tizenhét éves ipari tanuló is életét vesztette.
Ezek az emberek ugyanúgy a szabadságért haltak meg, mint budapesti társaik – nevük ma is ott áll az emlékhelyek kövén, ahol vérüket ontották. További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.