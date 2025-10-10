Torokfájásra forró citrom? Igen! Mutatjuk a receptet!

A hideg hónapokban szinte elkerülhetetlen, hogy néha elkapjon bennünket egy nátha. Ilyenkor sokan készítünk egy csésze citromos italt, hiszen a citrom antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású, ráadásul tele van C-vitaminnal, ami erősíti az immunrendszert. A „forró citrom” azonban jobb, ha nem forró – írja a Focus online.

A forró citromot érdemes kicsit lehűteni

Fotó: Unsplash

„Forró citrom” langyosan vagy melegen

Csakhogy tudni kell, hogy a C-vitamin rendkívül hőérzékeny, 50 °C körül már elkezd lebomlani. Ha a citromlevet forró vízbe öntjük, pont azt a vitamint veszítjük el, ami miatt az italt fogyasztjuk.

A megoldás az, hogy a „forró citromot” valójában langyosan vagy melegen érdemes inni, nem forrón. A legjobb, ha a víz hőmérséklete 40 °C körül van, így megmaradnak a vitaminok, és az ital mégis kellemesen átmelegít.

Így készül a tökéletes „nem túl forró” citromos ital, a hozzávalók (1 csészéhez):

1 friss citrom (lehetőleg bio)

kb. 250 ml meleg, de nem forró víz (70–80 °C körül)

1–2 teáskanál méz (ízlés szerint)

Elkészítés:

Citrom előkészítése: vágjuk félbe, majd facsarjuk ki a levét. Akár pár karikát tehetünk bele héjastul is, ettől karakteresebb lesz az íze. Víz melegítése: forraljuk fel a vizet, majd hagyjuk kissé hűlni, amíg kb. 70–80 °C-os lesz. A túl forró víz tönkretenné a C-vitamint. Összekeverés: öntsük a citromlevet a csészébe, majd adjuk hozzá a meleg vizet. Ízesítés: ha szeretjük édesen, tegyünk bele 1–2 teáskanál mézet, de csak akkor, ha az ital már 50 °C alá hűlt, hogy a mézben lévő értékes enzimek is megmaradjanak.

Az Origon tavaly azt is megmutattuk, hogyan kell úgy csavarni a citromot, hogy ne pazaroljunk.