Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

Országos Mentőszolgálat

Taxisok menthetnek életet Budapesten: új szerepben a Főtaxi sofőrjei

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új szintre lépett a közlekedés és az életmentés kapcsolata Budapesten. A Főtaxi sofőrjei mostantól nemcsak utasaikat szállítják, hanem vészhelyzetben akár életet is menthetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Országos MentőszolgálatfőtaxiHősképzésÚjraélesztésSzívCity

Új szintre lépett a közlekedés és a sürgősségi ellátás együttműködése: a Főtaxi és az Országos Mentőszolgálat közös programja révén a taxisok életet is menthetnek. A Főtaxi sofőrjei a SzívCity applikáció használatával vészhelyzetben azonnal megkezdhetik az újraélesztést, így a mentők kiérkezéséig is gyors segítséget kaphatnak a bajbajutottak. 

Taxisok lehetnek az új hősök Budapesten – életet menthetnek majd a Főtaxis sofőrök
Taxisok lehetnek az új hősök Budapesten – életet menthetnek majd a Főtaxis sofőrök

A hétvégi Szívünk Napja rendezvényen aláírt megállapodás célja, hogy a fővárosban még hatékonyabb legyen a vészhelyzetekre adott reakció.  

A Főtaxi diszpécserközpontja továbbra is minden, a mentők munkáját segítő információt közvetít, 

emellett a sofőrök havi rendszerességgel díjmentesen vehetnek részt az OMSZ Hősképzés programjában, ahol az újraélesztéshez és elsősegélyhez szükséges technikákat gyakorolhatják. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!