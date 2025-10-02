Taxisok menthetnek életet Budapesten: új szerepben a Főtaxi sofőrjei

Új szintre lépett a közlekedés és a sürgősségi ellátás együttműködése: a Főtaxi és az Országos Mentőszolgálat közös programja révén a taxisok életet is menthetnek. A Főtaxi sofőrjei a SzívCity applikáció használatával vészhelyzetben azonnal megkezdhetik az újraélesztést, így a mentők kiérkezéséig is gyors segítséget kaphatnak a bajbajutottak.

Taxisok lehetnek az új hősök Budapesten – életet menthetnek majd a Főtaxis sofőrök

A hétvégi Szívünk Napja rendezvényen aláírt megállapodás célja, hogy a fővárosban még hatékonyabb legyen a vészhelyzetekre adott reakció.

A Főtaxi diszpécserközpontja továbbra is minden, a mentők munkáját segítő információt közvetít,

emellett a sofőrök havi rendszerességgel díjmentesen vehetnek részt az OMSZ Hősképzés programjában, ahol az újraélesztéshez és elsősegélyhez szükséges technikákat gyakorolhatják.