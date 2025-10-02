Ez az ijesztő éjszakai vadász a kártevők igazi réme

Az utóbbi években Magyarországon is rohamosan terjed a légyölő pókszázlábú (Scutigera coleoptrata), amelyet a köznyelvben sokszor „furcsa ízeltlábúként” emlegetnek. Hosszú, kígyószerű lábai, villámgyors mozgása és sávos testmintázata miatt sokan megrettennek tőle, amikor feltűnik a fürdőszobában vagy a pincében - írja a SON.

Furcsa ízeltlábú, a légyölő pókszázlábú, amely egyre több magyar otthonban megjelenik és hasznos vadászként ritkítja a kártevőketFotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

A szakértők szerint azonban kifejezetten hasznos ragadozó: pókokat, férgeket, poloskákat, hangyákat és más kártevő rovarokat fogyaszt.

A vadászat során érzékeny csápjai segítségével észleli a zsákmányt, majd hosszú lábaival körbefonja és mérget juttat belé. Bár csípése az ember számára csak ritkán kellemetlen, komolyabb veszélyt nem jelent.

Eredetileg a Földközi-tenger vidékéről származik, de az emberi településekhez alkalmazkodva ma már jóval északabbra is megtalálható.

Magyarországon a leggyakoribb előfordulási helyei a meleg, párás és sötét zugok: pincék, fürdőszobák, konyhák.

Az iNaturalist bejelentései alapján egyre több furcsa ízeltlábú fordul elő Somogyban és a Balaton térségében. Augusztusban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, szeptemberben Gyulán, tavasszal pedig több Balatoncsicsóról és Balatonalmádiból származó észlelést is rögzítettek. A legtöbb felhasználói bejelentés Baranya és Fejér megyéből érkezett, de szinte minden régióban találkoztak már vele.

Mit mondanak a szakértők?

Solymán Dániel, entomológiát tanuló hallgató szerint:

Félni egyáltalán nem kell tőle, hiszen emberre ártalmatlan. Inkább örülni kell, mert éjszakai ragadozóként segít kordában tartani a lakásokban elszaporodó rovarokat.

A fiatal kutató hozzátette: az állat vadászati technikája különösen látványos. Lábait lasszóként használja, miközben állkapcsi lábaival méreganyagot fecskendez áldozatába. Ezután erős szájszerveivel biztosan rögzíti és elfogyasztja a zsákmányt.

Furcsa ízeltlábú: ellenség vagy szövetséges?

Bár megjelenése félelmet kelt, a furcsa ízeltlábú valójában egy biológiai „kártevő-irtó”. Ha megjelenik a lakásban, nem szükséges azonnal kiirtani – sőt, jelenléte azt jelzi, hogy természetes módon csökkenti a poloskák, pókok és egyéb hívatlan vendégek számát.

A közel múltban megjelent végre a poloskák ősellensége is.