Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
fűtés

Az életét kockáztatja, aki ezekkel az anyagokkal próbál meg befűteni

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ne hányjon semmit meggondolatlanul a tűzre! A katasztrófavédelem figyelmeztet, hogy vannak anyagok, amikkel nemcsak tilos fűteni, de balesetveszélyes is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fűtéséletveszélykáros anyagok

Kovács Andrea tűzoltó főhadnagy tájékoztatása alapján rengeteg problémát tud okozni, ha helytelenül fűtünk. A szakember szerint ezekkel az anyagokkal tilos fűteni: lakkozott, nedves, festett vagy kezelt fával és szeméttel. Hulladékok közül az egyik legártalmasabb az elhasznált kerékgumi elégetése, mert az égés során egészségre káros rákkeltő, idegrendszert roncsoló anyagok juthatnak a levegőbe. Ezen kívül a messziről is jól látható sötét, büdös füstgomolyag pontosan jelzi az égetés helyét, így eltitkolni sem lehet, hívja fel a figyelmet a baon.hu.

fűteni
Az egészségre igen káros, ha mindenféle szeméttel próbálunk fűteni – pexels.com/illusztráció

Nagyon káros ezekkel az anyagokkal fűteni

Bár mostanság kevesebb freongázzal működő háztartási termék kerül forgalomba, egy óvatlanul tűzbe dobott spray flakon nemcsak robbanásveszélyes, de súlyosan károsítja a környezetet is. Sokan égetnek rongyokat is, nem is gondolva arra, hogy azokból milyen mérgező anyagok szabadulhatnak fel. Ráadásul, ha a helység szellőzése nem megfelelő, akkor az ott élők is fokozott veszélynek vannak kitéve. Az említett anyagokon kívül borzasztóan veszélyes tűzre hányni a rétegelt lemezbútorlapokat, a PET-palackokat, fáradt olajat, és a színes papírhulladékot is.

A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy már ebben az évben is több kéménytűz történt, mert nem megfelelő, akár illegális anyaggal fűtöttek. A balesetekben közrejátszott a fűtőtest kapacitása is. Mindig az előírt mennyiségű és minőségű anyagot lehet csak biztonságosan használni!

Az Origón nemrég írtunk arról, hogy a fűtési lehetőségeket bonyolítja, hogy az Európai Unió be akarja tiltani a gázkazánokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!