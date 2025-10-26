Az életét kockáztatja, aki ezekkel az anyagokkal próbál meg befűteni

Kovács Andrea tűzoltó főhadnagy tájékoztatása alapján rengeteg problémát tud okozni, ha helytelenül fűtünk. A szakember szerint ezekkel az anyagokkal tilos fűteni: lakkozott, nedves, festett vagy kezelt fával és szeméttel. Hulladékok közül az egyik legártalmasabb az elhasznált kerékgumi elégetése, mert az égés során egészségre káros rákkeltő, idegrendszert roncsoló anyagok juthatnak a levegőbe. Ezen kívül a messziről is jól látható sötét, büdös füstgomolyag pontosan jelzi az égetés helyét, így eltitkolni sem lehet, hívja fel a figyelmet a baon.hu.

Az egészségre igen káros, ha mindenféle szeméttel próbálunk fűteni – pexels.com/illusztráció

Nagyon káros ezekkel az anyagokkal fűteni

Bár mostanság kevesebb freongázzal működő háztartási termék kerül forgalomba, egy óvatlanul tűzbe dobott spray flakon nemcsak robbanásveszélyes, de súlyosan károsítja a környezetet is. Sokan égetnek rongyokat is, nem is gondolva arra, hogy azokból milyen mérgező anyagok szabadulhatnak fel. Ráadásul, ha a helység szellőzése nem megfelelő, akkor az ott élők is fokozott veszélynek vannak kitéve. Az említett anyagokon kívül borzasztóan veszélyes tűzre hányni a rétegelt lemezbútorlapokat, a PET-palackokat, fáradt olajat, és a színes papírhulladékot is.

A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy már ebben az évben is több kéménytűz történt, mert nem megfelelő, akár illegális anyaggal fűtöttek. A balesetekben közrejátszott a fűtőtest kapacitása is. Mindig az előírt mennyiségű és minőségű anyagot lehet csak biztonságosan használni!

