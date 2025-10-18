Mit jelent, ha a radiátor furcsa hangokat ad ki?

Ha a fűtés zajt ad, annak többféle oka lehet. A legtöbbször levegő kerül a rendszerbe, amit egy egyszerű légtelenítéssel meg lehet szüntetni. Máskor a szivattyú nyomása túl magas, vagy a csövek lazák, ami zúgást, sípolást vagy kopogást okozhat. A hangok alapján sokszor következtetni lehet a hiba forrására – írja a Focus.

A rendszeres karbantartás megelőzi, hogy a fűtési zajokat

Fotó: Unsplash

Mit jelez, ha a fűtés sípol?

A sípoló hang szinte mindig levegőre utal a fűtési rendszerben. Ilyenkor a legjobb megoldás a radiátor légtelenítése, amit néhány perc alatt el lehet végezni. Ha ezután sem múlik el a zaj, valószínűleg a víznyomás túl magas – ebben az esetben a szivattyú fordulatszámát kell csökkenteni, vagy szerelőt hívni.

A zúgó fűtés gyakori problémát jelez: a szivattyú túl nagy nyomással működik, vagy a csövek nincsenek megfelelően rögzítve. Ez a hang különösen akkor hallható, ha a radiátor teljesen fel van tekerve. Ha a hiba nem szűnik meg, hidraulikai beszabályozásra lehet szükség, amit csak szakember tud elvégezni.

A kattogás általában a fémcsövek hőtágulásából ered. Ahogy a meleg víz áthalad rajtuk, a csövek kissé megnyúlnak, majd lehűléskor visszahúzódnak. Ez teljesen természetes jelenség, de ha a zaj túl hangos, a fűtésszerelő ellenőrizheti, hogy a csövek nincsenek-e feszülés alatt.

A modern rendszerekben előfordulhat, hogy a fűtés csipog. Ez általában hibajelzés: a készülék kijelzőjén megjelenő kód alapján lehet azonosítani, mi a gond. Ilyenkor ne próbáljuk házilag javítani – mindenképp szakemberre van szükség, hiszen akár elektronikai hiba is állhat a háttérben.

Ha a zaj rendszeres, vagy a légtelenítés után sem múlik el, mindenképp érdemes fűtésszerelőt keresni. A rendszeres karbantartás nemcsak a kellemetlen hangokat szünteti meg, hanem az energiahatékonyságot is javítja.