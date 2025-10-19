Fűtési szezon: ezek a szabályok a kéményre és a tüzelőanyagokra

A hideg idővel elindult a fűtési szezon, és ezzel együtt a hatósági ellenőrzések is megszaporodtak. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mivel tilos fűteni, pedig a szabályok megszegése nemcsak környezetszennyező, hanem jogsértő is.

Elindult a fűtési szezon – mutatjuk mire figyeljen

Fotó: Ardit Mbrati/pexels

Mit szabad és mit tilos fűteni a fűtési szezonban?

A magyar jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy a fűtési szezon alatt kizárólag kezeletlen fa és papír égethető. Minden más anyag – például festett, ragasztott, lakkozott bútorlap, raklap vagy hulladék – égetése tilos fűteni kategóriába tartozik.

Ezek égésekor mérgező anyagok kerülnek a levegőbe, ami nemcsak az egészségre, hanem a környezetre is veszélyes.

A kályhákból és kandallókból ilyenkor gyakran szúrós, kellemetlen szagú füst árad, ami a környéken élők számára zavaró. Ilyen esetben a lakosság a helyi jegyzőnél tehet bejelentést, és birtokvédelmi eljárás is indulhat. Ha a hatósághoz panasz érkezik, a kormányhivatal ellenőrzést rendelhet el, hogy megállapítsa, történt-e jogszabálysértés.

A fűtés során a megfelelő kémény-karbantartás is kötelező. A szakemberek szerint a nedves fa használata ugyan nem tilos, de nem ajánlott, mert csökkenti a hatásfokot és fokozza a koromképződést. A természetes eredetű tüzelőanyagok, például a száraz tűzifa vagy a pellet, kevesebb káros anyagot bocsátanak ki.

Erről egy jogi szakértő beszélt a SONLINE-nak.