Életveszély a fűtési szezonban – ezeket a hibákat ne kövessük el!

A fűtési szezon indulásával a katasztrófavédelem fokozottan felhívja a figyelmet azokra a dolgokra, amelyeket mindenkinek tudnia kell ahhoz, hogy biztonságossá tegye otthonát. Az elmúlt években számos alkalommal vezetett tragédiához a fűtőeszközök helytelen telepítése, karbantartása, illetve használata. A lakástüzek 61 százaléka, a szén-monoxid-mérgezések 60 százaléka ugyanis fűtési szezonban történt – írja a BAMA.

A lakástüzek több mint fele fűtési szezonban történik - Illusztráció Fotó: FERNANDO GUTIERREZ-JUAREZ / DPA

Mire kell figyelnünk a fűtési szezon indulásakor?

A legfontosabb szempontok, amelyeket semmiképpen nem szabad figyelmen kívül hagyni:

a fűtőeszközök telepítését mindig bízzuk szakemberre, karbantartáskor kövessük a gyártói utasításokat,

új kémény építését vagy a régi átalakítását követően csak a helyszíni műszaki vizsgálatot követően kezdjük használni, ha a kéményseprő kiállította a megfelelőségi nyilatkozatot róla,

fával történő fűtés esetén a tüzelőt és egyéb éghető anyagokat tartsuk távol a fűtőeszköztől.

A szakértők külön hangsúlyozzák a szén-monoxid-mérő elhelyezésének fontosságát a lakásokban.

Ezek a berendezések jelzik az egyébként észrevehetetlen, színtelen, szagtalan gáz szintjének emelkedését, így beszerzésükkel könnyen megakadályozhatjuk a tragédiát – mégis sok lakásban nem használnak ilyen mérőt. Legutóbb idén márciusban vesztette életét egy budapesti férfi egy hibás tűzhely okozta szén-monoxid-mérgezésben.

Fűtünk, de nem mindegy, hogyan

A fűtési szezon hivatalosan szeptember 15-én kezdődött és egészen május 15-ig tart majd. Ebben az időszakban tehát a szolgáltatók kötelesek biztosítani a fűtés lehetőségét.

Az őszi lehűlés érkezésekor számos praktikával élhetünk, amelyek pénztárcabarátabbá teszik a hideg évszakokat.

Meglepően sokat jelenthet például, ha csupán egy fokkal lejjebb tekerjük a hőfokszabályzót, vagy ha alvásidőre 18 fok körüli hőmérsékletet állítunk be a termosztáton. További hasznos trükkökről itt számolt be az Origo részletesen.