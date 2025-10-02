Életveszély a fűtési szezonban – ezeket a hibákat ne kövessük el!

A fűtési szezon indulásával a katasztrófavédelem fokozottan felhívja a figyelmet azokra a dolgokra, amelyeket mindenkinek tudnia kell ahhoz, hogy biztonságossá tegye otthonát. Az elmúlt években számos alkalommal vezetett tragédiához a fűtőeszközök helytelen telepítése, karbantartása, illetve használata. A lakástüzek 61 százaléka, a szén-monoxid-mérgezések 60 százaléka ugyanis fűtési szezonban történt – írja a BAMA.
A legfontosabb szempontok, amelyeket semmiképpen nem szabad figyelmen kívül hagyni:
A szakértők külön hangsúlyozzák a szén-monoxid-mérő elhelyezésének fontosságát a lakásokban.
Ezek a berendezések jelzik az egyébként észrevehetetlen, színtelen, szagtalan gáz szintjének emelkedését, így beszerzésükkel könnyen megakadályozhatjuk a tragédiát – mégis sok lakásban nem használnak ilyen mérőt. Legutóbb idén márciusban vesztette életét egy budapesti férfi egy hibás tűzhely okozta szén-monoxid-mérgezésben.
A fűtési szezon hivatalosan szeptember 15-én kezdődött és egészen május 15-ig tart majd. Ebben az időszakban tehát a szolgáltatók kötelesek biztosítani a fűtés lehetőségét.
Az őszi lehűlés érkezésekor számos praktikával élhetünk, amelyek pénztárcabarátabbá teszik a hideg évszakokat.
Meglepően sokat jelenthet például, ha csupán egy fokkal lejjebb tekerjük a hőfokszabályzót, vagy ha alvásidőre 18 fok körüli hőmérsékletet állítunk be a termosztáton. További hasznos trükkökről itt számolt be az Origo részletesen.