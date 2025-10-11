Elindult a fűtési szezon – sokan már most megszegik a szabályokat!

Idén korábban indult el a fűtési szezon, de nem mindenki tartja be a szabályokat. A jogszabály tiltja a hulladékégetést, a hatósági ellenőrzések pedig már megkezdődtek.
Fűtési szezon alatt tilos bármit elégetni, ami nem fa vagy papír
A jogszabály egyértelműen meghatározza, mi számít engedélyezett tüzelőanyagnak.
Fűtés során kizárólag kezeletlen fa és papírhulladék égethető. A gyűjtött, még nedves fa, a raklap, a bútorlap vagy a festett, ragasztott anyagok használata tilos, mert mérgező anyagok szabadulnak fel belőlük.
A kályhákból és kandallókból ilyenkor erős, kellemetlen szagú füst árad, ami a környéken élők számára komoly panaszforrás lehet.
Ha a hatósághoz panasz érkezik, a kormányhivatal hatósági ellenőrzést folytathat le annak megállapítására, történt-e jogszabálysértés.
Az eljárás során a lakossági bejelentések és csatolt bizonyítékok alapján vizsgálják a helyzetet.
Arra is volt már példa, hogy valaki gumit vagy használt ruhát dobott a tűzre – ezek az esetek súlyos környezetszennyezést okoznak, és bírsággal végződhetnek.
A bűzlő, büdös kémény esetén be lehet jelenteni a helyi jegyzőnek az esetet, és birtokvédelmi eljárás indítható – további információk a Teol.hu oldalán.