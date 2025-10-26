Gabonakör borzolja a kedélyeket Magyarországon — senki sem tudja, hogyan keletkezett!

A gabonakör már több évtizede az egyik legkülönösebb és legvitatottabb jelenség a világon. A gabonakör jelen esetben nem Borsodban, hanem több hónappal ezelőtt Fejér vármegyében jelent meg, de az eset újra ráirányította a figyelmet a gabonakörök jelenségére. Fejérben egy szabályos, kilenc méteres alakzat feküdt el egyik napról a másikra a búzatáblában. A látványos mintázat a helyieket is meglepte — senki sem látta, mikor és hogyan keletkezett.– írja a BOON.

Rejtélyes gabonakör Fejér vármegyében, kilenc méteres kör alakzat a búzatáblában, egyik napról a másikra keletkezett mintázat Fotó: Illusztráció/ SVEN HOPPE / DPA

A gabonakör nem új jelenség

A 20. század végén szinte megszokott volt, hogy a világ különböző pontjain rendszeresen találtak gabonaköröket. A gabonakör jelenség sok kutatót megihletett, hiszen a természetes erők — mint a szél vagy az eső — önmagukban nem képesek ilyen szabályos mintázatokat létrehozni. A legkorábbi ismert beszámoló 1678-ból, Angliából származik, ahol az akkori parasztok az ördög művének tartották az elhajlott gabonaszálakból kirajzolódó köröket.

UFO-nyomok vagy csupán emberi kéz?

A 70-es és 80-as években a gabonakörök új lendületet kaptak, mivel egyre több UFO-észlelés és titokzatos fényjelenség társult a megjelenésükhöz. Sokak szerint a földönkívüliek nyoma lehet, mások viszont úgy vélik, puszta gabonakör átverés az egész. A két legismertebb eset 1991-ben került nyilvánosságra, amikor két férfi — Doug Bower és Dave Chorley — bevallotta, hogy évekig hamis köröket készítettek Anglia több pontján.

Miskolci észlelés — újra reflektorfényben az UFO-téma

A rejtély iránti érdeklődés Magyarországon is erős. Idén januárban UFO-észlelés Miskolcon kavarta fel az állóvizet: egy család a város külterületén különös fényt észlelt az égen, amit fotón is megörökítettek. A kép persze sok kérdést vet fel, de sokan nem zárják ki, hogy azonosítatlan repülő tárgy hagyott maga után jelet a földön — talán egy újabb gabonakör formájában.

Magyarországi UFO-akták is léteznek.