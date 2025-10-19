Hírlevél

gázkazán

Az EU betiltaná a gázkazánokat – milliókba kerülhet a váltás

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az Európai Bizottság kidolgozott egy tervet mely szerint a gázkazán fokozatosan kivezetésre kerülne az Európai Unióban. Klímaváltozás, megújuló energia, energiafüggetlenség, napelem — ezek korunk legmeghatározóbb kérdései. De vajon valóban készen állunk arra, hogy megvalósítsuk az Európai Unió célkitűzését, miszerint a gázkazánok kivezetése néhány éven belül megtörténjen?
A Európai Unió célja, hogy 2040-re az összes tagállamban megszűnjön a fosszilis alapú fűtés használata. A szabályozás alapján 2030-tól új épületekbe már nem lehetne gázkazánt beépíteni, 2029-től pedig forgalomba sem hozhatnák ezeket írja a BAON.

földgáz, gázfogyasztás, gázfűtés, fűtés, illusztráció, 2021.11.22., gázszerelő, gázkazán, kazán
2025-től nem támogatják a kazánok, gázkazánok telepítését.
Fotó: Shutterstock 

A gázkazán kivezetésének kihívásai

Polyák Zoltán kecskeméti kazánszerelő szerint a hőszivattyú jó alternatíva lehet, de hideg időben jelentősen romlik a hatékonysága. Ez azt eredményezheti, hogy az elektromos hálózat túlterheltté válik, ha tömegesen váltanak át árammal működő fűtésre. A szakértő szerint a hőszivattyúk telepítése és karbantartása bonyolultabb és költségesebb, mint a kazánoké. Emellett a szakemberhiány is nehezíti az átállást, hiszen kevés a hőszivattyúkat jól ismerő szerelő. 

A rendszer kiépítése drága, és társasházakban gyakorlati akadályokba is ütközhet a telepítés. 

Ugyanakkor a hosszú távú cél az energiafüggetlenség és a környezet védelme, ami miatt az unió továbbra is ebbe az irányba halad. A szakértők szerint a lakosságnak nem kell azonnal lépnie, de érdemes felkészülni a jövőbeli változásokra és támogatási lehetőségekre.

Az európai polgárok elutasítják a vállalást

A szakpolitikai vitákon túl a gázkazánok tiltása közvetlenül és fokozottan érinti az európai családokat, ezért a Századvég az Európa Projekt keretében az állampolgárok véleményét is felmérte a témában. A kutatás alapján a polgárok többsége elutasítja a vállalást, és mindössze 36 százalékuk támogatja a döntést.

 

