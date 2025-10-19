Az EU betiltaná a gázkazánokat – milliókba kerülhet a váltás

A Európai Unió célja, hogy 2040-re az összes tagállamban megszűnjön a fosszilis alapú fűtés használata. A szabályozás alapján 2030-tól új épületekbe már nem lehetne gázkazánt beépíteni, 2029-től pedig forgalomba sem hozhatnák ezeket – írja a BAON.

2025-től nem támogatják a kazánok, gázkazánok telepítését.

A gázkazán kivezetésének kihívásai

Polyák Zoltán kecskeméti kazánszerelő szerint a hőszivattyú jó alternatíva lehet, de hideg időben jelentősen romlik a hatékonysága. Ez azt eredményezheti, hogy az elektromos hálózat túlterheltté válik, ha tömegesen váltanak át árammal működő fűtésre. A szakértő szerint a hőszivattyúk telepítése és karbantartása bonyolultabb és költségesebb, mint a kazánoké. Emellett a szakemberhiány is nehezíti az átállást, hiszen kevés a hőszivattyúkat jól ismerő szerelő.

A rendszer kiépítése drága, és társasházakban gyakorlati akadályokba is ütközhet a telepítés.

Ugyanakkor a hosszú távú cél az energiafüggetlenség és a környezet védelme, ami miatt az unió továbbra is ebbe az irányba halad. A szakértők szerint a lakosságnak nem kell azonnal lépnie, de érdemes felkészülni a jövőbeli változásokra és támogatási lehetőségekre.

Az európai polgárok elutasítják a vállalást

A szakpolitikai vitákon túl a gázkazánok tiltása közvetlenül és fokozottan érinti az európai családokat, ezért a Századvég az Európa Projekt keretében az állampolgárok véleményét is felmérte a témában. A kutatás alapján a polgárok többsége elutasítja a vállalást, és mindössze 36 százalékuk támogatja a döntést.