Gyerekügyek és politikusok – vádak, rágalmak, bukások

Az elmúlt hetekben egy brutális lejáratókampány zajlott Magyarországon, amelyben az ellenzéki influenszer-világ kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélést igyekezett Semjén Zsoltra ráhúzni.
Nagyon súlyosak az ilyen rágalmak, de akadtak valós esetek is. Számos politikus került már gyermekmolesztálási ügyekbe, vagy akár még súlyosabb szexuális bűncselekmények miatt is indult ellenük eljárás. Ezekből gyűjtöttük össze a legfontosabbakat. Kattintson a videóra.
