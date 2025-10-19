Százmillió forintos támogatást nyújt rászoruló gyermekeket segítő alapítványoknak az MVM Csoport

Tizennyolcadik alkalommal rendezte meg idén szeptemberben az MVM Csoport a „Legszebb napom!” szlogent viselő Élménynapot. Összesen százmillió forint értékben nyújtottak át támogatást húsz, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekek gyógyításával, fejlesztésével és oktatásával foglalkozó szervezetnek.

Az MVM Élménynapot 800 hátrányos helyzetű és beteg gyermek számára szervezték

Fotó: MVM Zrt.

A mára már hagyománnyá vált, évente megtartott MVM Élménynap célja, hogy több mint 800 fogyatékkal élő, rászoruló és hátrányos helyzetű gyermeknek biztosítson egy igazán felszabadult, játékkal és vidámsággal teli „legszebb” napot.

Idén az MTK Sportpark adott otthont az eseménynek, amely ezúttal a gyönyörű Balatont és hangulatos településeit, nevezetességeit mutatta be a gyermekeknek.

A támogatásban részesülő szervezeteket idén először egy fotópályázat útján választották ki, ahová életük meghatározó pillanatait megörökítő fényképeiket küldhették be. Az „Intézményünk mindennapjai” elnevezésű fotópályázattal a cégcsoport az intézmények odaadó munkájára is felhívta a figyelmet.

Az MVM Élménynap díjazottjai

Fotó: MVM Zrt.

Ahogy a korábbi években is, idén is az MVM önkéntesei segítették a gyerekek nagy napját. Az MVM Élménynappal ugyanis a cégcsoport amellett, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében büszkén kiáll egy nemes cél mellett, munkatársait is inspirálni szeretné, hogy vegyenek részt hasonló kezdeményezésekben és tapasztalják meg a közösség segítő erejét.

Az Élménynap a társadalmi felelősségvállalás ünnepe és legszebb pillanata az MVM számára, egy olyan nap, amikor érezzük, hogy amit csinálunk, tényleg számít. 800 gyerek nevetése, közös játék és kíváncsi tekintetek mutatták meg, milyen energia rejlik egy napnyi örömben. De az Élménynap egészen más, mint egy átlagos munkanap, ezért idén is 20 szervezetet támogattunk összesen 100 millió forinttal, munkatársaim közel 100 fős önkéntes csapata pedig segített abban, hogy a program minden perce élmény legyen. Köszönjük a támogatott szervezetek emberfeletti és fáradságot nem kímélő munkáját, akiknek mindennapjaiba idén először saját, szívhez szóló fényképeik által egy pillanatra magunk is bepillanthattunk

– mondta el Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.