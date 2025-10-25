Ez a három gyógynövény-illóolaj csodát tesz a légutakkal — a harmadikat biztos nem gondolná!

A gyógynövény-illóolaj nem csupán kellemes illatot áraszt, hanem valódi gyógyító ereje is van. A zirci piacon megszólaltatott szakértő, Gyimesi Barbara gyógynövénytermesztő szerint a megfázásos, influenzás szezonban három olaj különösen hatásos: a kakukkfű, a levendula és a borsmenta – írja a VEOL

A gyógynövény-illóolajok aranyhármasa – kakukkfű, levendula és borsmenta – természetes megoldás a megfázásos, influenzás időszakra Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Ez a trió nem véletlenül kapta az „aranyhármas” nevet — baktérium- és vírusölő, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatásuk miatt gyors enyhülést nyújtanak a felsőlégúti megbetegedésekre. Már az illatuk belélegzése is tisztítja a légutakat és megkönnyíti a légzést.

A szakértő szerint megelőzésként is érdemes alkalmazni őket, hiszen az illóolaj „gyógyító illata” akár azonnal képes csillapítani a köhögést vagy a torokfájást.

Gyógynövények, illatok és házi praktikák

Nemcsak az illóolajok segíthetnek: a torokba fújva is használható hidrolátum (aromavíz), vagy a házilag eltett fenyőrügyszirup is aranyat ér a hideg hónapokban.

A nyáron szedett és szárított levendula, kakukkfű és borsmenta akár kis aromapárnákba is kerülhet, ami nemcsak a légutakat tisztítja, hanem segíti az alvást is. Gyimesi Barbara még himalájai sót is tesz ezek mellé — ez is támogatja a légutak tisztulását.

Tévhitek a gyógynövény-illóolajok használatáról

Szakértőnk figyelmeztet: több veszélyes tévhit is kering az interneten.

Nem szabad friss gyógynövényt a mézbe tenni, mert az erjedést okoz — csak szárított formában alkalmazható.

Fontos, hogy tiszta, megbízható forrásból származó illóolajat használjunk, mert a gyenge minőség akár árthat is.

És végül: ne akkor kezdjünk keresgélni, amikor már betegek vagyunk! A gyógynövény-illóolajok ereje a megelőzésben rejlik — az anyukák legjobb fegyvere a természetes gyógyulásért.

