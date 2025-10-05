Hírlevél

Rendkívüli

Hajmeresztő új uniós szabályok jönnek – ez minden autósra vonatkozni fog

víz

Ön hogy szabadul meg a felesleges gyógyszerektől? Ezt semmiképp se tegye!

Kevesen gondolnak bele, de ha a felesleges gyógyszereket a vécébe vagy a lefolyóba öntjük, azok egy része visszakerülhet az ivóvízbe. Magyar kutatók szerint már most is számos gyógyszerhatóanyag kimutatható a hazai vizekben.
Sokan a legegyszerűbb megoldást választják, amikor megszabadulnának a lejárt gyógyszereiktől: lehúzzák a vécén, vagy a kukába dobják.

Sok lejárt gyógyszer a vécében végzi nálunk
Fotó: Unsplash

Ez azonban komoly környezeti kockázatot jelent, és ezt a legtöbb ember nem tudja. 

A Pécsi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem friss vizsgálatai szerint 14 különféle gyógyszerhatóanyag – például antidepresszánsok, antibiotikumok és hormonok – is megtalálható már a Duna, a Tisza és a Balaton vizében – írja a Teol.

Ne a vécé legyen a gyógyszerek szemetese

Ezek a vegyületek lassan bomlanak le, és a szennyvíztisztítók sem tudják teljesen eltávolítani őket. Így visszajuthatnak a vízkörforgásba, végső soron pedig akár az ivóvízbe is. Bár jelenlegi koncentrációjuk nem jelent közvetlen veszélyt az emberekre, ugyanakkor hosszú távon károsíthatják a természetes élővilágot, így később minket is.

A megoldás egyszerű: a lejárt gyógyszereket a patikákban elhelyezett gyűjtődobozokba kell leadni, ahol szakszerűen ártalmatlanítják azokat. Egy országos kampány most erre hívja fel a figyelmet, ismert emberek közreműködésével. Fontos tehát tudni, hogy amit lehúzunk a vécén, az nem tűnik el nyomtalanul. Ne a toalett legyen a szemetesünk. Ez egy olyan ügy, amely csak társadalmi összefogással lehet sikeres. Vigyázzunk közös vízkincsünkre – a felelősség mindenkié.

 

