Sokkoló látvány a győri tóban – fehér trutyi borítja a vizet

Lakossági bejelentés nyomán vizsgálták meg a győri Szabadhegyi-tavat, miután a víz felszínén fehéres elszíneződés jelent meg.

A győri Szabadhegyi-tó

Fotó: Kisalföld / olvasói fotó

A három győri tó közül az úgynevezett 3-as számút lepte el a trutyi, amelyet esővíz-tározásra használnak, nem pedig fürdésre vagy halászatra.

A helyszínen a Győr-Szolgáltató Zrt. és a Pannon-Víz Zrt. szakemberei is megjelentek. Fotódokumentáció készült, de sem beömlő szennyeződést, sem rendellenes vízmozgást nem észleltek. A vízszint ugyanakkor közel egy méterrel alacsonyabb a szokásosnál, ami az aszályos időszaknak és a hínár túlburjánzásának tudható be – írja a Kisalföld.

A győri hatóságok figyelnek

A helyszíni vizsgálatok alapján az észlelt fehér „lötty” nem tűnik szándékos vagy idegen szennyezés eredményének, inkább az alacsony vízállás és a természetes hínárnövekedés okozta látványjelenségről lehet szó. Ugyanakkor a lakosság jelzése helyénvaló volt, hiszen azonnali reagálást váltott ki az illetékes szerveknél, és megelőzésként fogható fel. Kijelentették, a győri városüzemeltetés a jövőben is figyelemmel kíséri a tó állapotát.