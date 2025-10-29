György Péter 1954-ben született, és több mint négy évtizeden át formálta a magyar művészeti gondolkodást. Az ELTE-n végzett magyar–történelem–esztétika szakon, majd ugyanitt habilitált filozófiai tudományokból. Pályája során a 20–21. századi magyar művészettörténet és az avantgárd volt kutatásainak központi eleme – írja a MagyarNemzet.

György Péter az ELTE professzora és az MTA doktora volt, a magyar avantgárd és művészetelmélet meghatározó alakja.

Fotó: Bohanek Miklós

Első monográfiája, Az Európai Iskola (Pataki Gáborral közösen) a magyar modernizmus egyik alapműve lett. Kiemelkedő munkái jelentek meg a kortárs amerikai, európai és magyar avantgárd mozgalmakról, valamint a múzeumelmélet filozófiai kérdéseiről.

György Péter mint a médiaelmélet úttörője

György Péter az ELTE BTK média szakának egyik alapítója, valamint a Film-, média- és kultúraelméleti doktori program vezetője volt. Tanított a New York-i New School for Social Research intézményében is, és rendszeres előadója volt nemzetközi konferenciáknak.

2016 tavaszán jelent meg egyik legfontosabb kötete, Az ismeretlen nyelv – A hatalom színrevitele, amely a hatalom és kultúra összefonódását vizsgálta. Írásai, előadásai és interjúi évtizedeken át formálták a magyar közéletet és a kulturális diskurzust.