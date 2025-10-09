Vaníliaillat lengi körül, ha megnézi ezt a retróvideót a Győri Kekszgyárról

Hogyan is lehetne egy gyárral szép emlékeket felidézni? Márpedig nem lehetetlen, hiszen a győriekben maradandó élményként maradt meg a finom vanília illat, amely a Győri Kekszgyárból tört elő, simogatva a kíváncsi orrokat és éhes pocakokat, írja a Kisalföld, amely kiszúrta a TikTokon fellelhető retróvideót.

A retróvideó képsorai a Győri Kekszgyár legendás épületében készültek – Fotó: MTI/Krizsán Csaba /

A lap szerint sokan úgy vélik, hogy a mai ízek nyomába sem érnek a hajdani finomságoknak. De vajon tényleg az ízek változtak, vagy a "régen minden jobb volt" nosztalgia érzete tette finomabbá a falatokat?

1985-ben adták át a Győri Kekszgyár új üzemét

1985 júliusában adták át a Győri Keksz- és Ostyagyár 456 millió forint költséggel épített új kekszgyártó üzemét, amely felváltotta az addig 85 évig zajló kézi munkát.

Július 1-én termelni kezdett az az új gyárrészlegük, amely egyszer és mindenkorra tényleg a múlt időbe száműzte a 85 évig tartó kézi munkát. Azok a hatalmas gépek az elmúlt nyolc és fél évtized alatt megállás nélkül működtek. Nemcsak ezek váltak ipartörténeti műemlékké, hanem a rajtuk végzett munka is valami, ma már csak dokumentumfilmekben látható üzemi életképhez hasonlított – írja a regigyor.hu, ahol korabeli fotók is láthatók.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Győri Kekszgyár legendás kockaépületéből innovációs parkot hoznak létre.