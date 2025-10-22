Több mint százzal repesztett a városban – naná, hogy lefülelték

A híres francia filmben, a Taxiban érezhette magát az a gyorshajtó nógrádi sofőr, aki a fehér Peugeot 406-osával (akárcsak a mozifilmben) száguldozott Szécsényben.

Versenypályának nézte a közutat ez a gyorshajtó

Fotó: police.hu

A rendőrök a négy­sávos útszakaszon mérték be azt a vezetőt, aki a lakott területen megengedett sebesség kétszeresével, egészen pontosan 112 km/h‑val hajtott a Nógrád vármegyei városban.

A gyorshajtóval szemben intézkedő rendőrök tájékoztatták a vezetőt, hogy 210 ezer forintos pénzbírságra és hat közúti közlekedési előéleti pontra számíthat. A büntetés mértéke jól mutatja, hogy a hatóságok komoly következményekkel sújtják a lakott területen elkövetett szabályszegéseket – írja a Nool.

Egyre több a gyorshajtó

Az eset rávilágít arra, hogy még mindig gyakoriak a sebességtúllépések a Nógrád vármegye‑i közutakon, és hogy a megengedett tempó figyelmen kívül hagyása nem csupán szabályszegés, hanem közveszélyes magatartás is lehet. A rendőrség szerint a sebességmérés továbbra is rendszeres a térségben, mivel a túl gyors közlekedés továbbra is egyik fő oka a közlekedési baleseteknek.