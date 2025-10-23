Így néz ki Magyar Péter háborús menete – videó

A HírTV riportere, Méhész András az Andrássy útról jelentkezett be, ahol Magyar Péter pártja a békemenet mintájára tartott felvonulást, háborús menet néven. A riporter már a bejelentkezés elején jelezte, hogy zavarják a munkáját, a tömeg közvetlenül a kamera elé nyomult, többen zászlóval takarták el a képet, sőt egy férfi a riporter arcához hajolva próbált meg puszit adni.

Mi várható a háborús meneten?

Méhész András a közvetítésben arról is beszélt, hogy a Tisza Párt a mai napig nem tette közzé a rendezvény hivatalos programját. A riporter szerint csak annyi biztos, hogy Magyar Péter nagy beszédet tervez, ám azt sem tudni, miről fog beszélni.

A tudósító megemlítette: a párt vezetője valószínűleg a „béke pártja” üzenetet fogja hangsúlyozni, miközben a Tisza Párt körül egyre több kínos ügy is napvilágot látott – például a jelöltállítások elakadása vagy a sorra megszűnő „Tisza-szigetek”.

A riportban elhangzott, hogy Magyar Péter rendszeresen fenyegeti a sajtó munkatársait, és korábban a HírTV megszüntetéséről is beszélt.

A nemzeti menet résztvevői az Andrássy útról indultak, majd a Nemzeti Múzeum elé vonultak, ahol Magyar Péter beszéde is várható. A tömegben a HírTV stábját folyamatosan zaklatták, a közvetítést többször megzavarták.

A HírTV a történteket rögzítette, a bejátszás rövid időn belül nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában.