Nem vihar közeleg, hadgyakorlat miatt dübörög az ég Mezőkövesd felett

A mezőkövesdiek és a környező települések lakói a megszokottnál jóval hangosabb napokat élhetnek át, ugyanis hadgyakorlat kezdődik a térségben. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint október 8–9. között katonai helikopterekkel végrehajtott gyakorlati feladatok zajlanak, amelyek ideiglenesen megnövelhetik a légi forgalmat és a zajterhelést - írja a BOON.

Hadgyakorlat során katonai helikopterek gyakorlatoznak Mezőkövesd felett. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A hadgyakorlat célja, hogy a katonák valós körülmények között fejlesszék légi felderítési, szállítási és együttműködési képességeiket. A gyakorlat során különböző típusú katonai helikopterek — köztük szállító- és felderítő gépek — is megjelenhetnek az égen, főként a nappali órákban.

Hadgyakorlat a honvédség felkészültségéért

A Magyar Honvédség hangsúlyozta: minden esetben a vonatkozó jogszabályokat betartva hajtják végre a repüléseket, és törekednek arra, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkevésbé zavarják. A repülések időpontja és intenzitása az aktuális feladatokhoz igazodik, így előfordulhat, hogy a helikopterek zúgása a környező településeken is hallható lesz.

A honvédség köszönetet mondott a lakosságnak a türelemért és megértésért, kiemelve, hogy az ilyen hadgyakorlatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a magyar katonák felkészülten és biztonságosan lássák el feladataikat – legyen szó honvédelmi, katasztrófavédelmi vagy nemzetközi műveletekről.

A közelmúltban külföldön több katonai helikopter zuhant le.