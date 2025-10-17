Hírlevél

Ez már szánalmas! Senki nem várta Washingtonban Zelenszkijt - videó

Kijött az új ranglista, simán vb-résztvevő lehetne a magyar válogatott

Gigantikus ponty akadt horogra, alig bírták megemelni

A Balaton partján ismét elképesztő fogás született. Egy hatalmas hal akadt horogra Balatonakali térségében, amely méretével és súlyával mindenkit lenyűgözött. A 2025-ös szezon harmadik, 30 kilogramm feletti rekordlistás példánya újra bizonyítja, hogy a magyar tavakban milyen különleges természeti kincsek várják a horgászokat.
Zsoldos Gergely horgász, a középső medence északi partján, Balatonakali közelében ejtette horogra a lenyűgöző példányt, egy óriási pontyot. A horgász beszámolói szerint a hal ekkor a szerelékét körülbelül 300 méterre húzta be, miközben egy 30 mm-es kagylós bojlit, 20 mm-es májas wafters csalival kombinálva alkalmazott. Pár pittyenés után a hatalmas ponyt erőteljes, húzós kapással jelezte jelenlétét.

hal
30 kilós ponty küzdött a Zsoldos Gergely horgásszal Balatonakali partján
Fotó: Facebook / Balatoni hal

A Sonline.hu tájékoztatása szerint a mérlegelés során 

a ponty súlya 30,85 kilogramm volt,

ami nemcsak a helyi horgászrekordok között számít kiemelkedőnek, hanem a teljes Balaton-térségben is ritkaságnak számít.

Hogyan fogjunk igazán nagy halat a Balatonon?

Az ilyen méretű példányok horogra csalása nem mindennapi teljesítmény. A szakértők szerint a siker titka a megfelelő csali, a precíz horgászszerelék és a türelem kombinációja. 

A Balaton tökéletes helyszínt kínál azoknak, akik szeretnének szembesülni a természet erejével és a horgászat izgalmaival.

Ez a lenyűgöző fogás újabb bizonyíték arra, hogy a magyar tavak világszínvonalú horgászélményeket kínálnak, és minden horgász számára kihívást jelenthet, aki az igazi rekordhalak nyomába ered.

További rekordfogásokról, az Origo.hu oldalán olvashat. 

 

