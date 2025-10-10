Ezt a disznó méretű halat még a nagy ho-ho-horgász is megirigyelné

A horgászok eredetileg harcsázni indultak, de mivel nem volt elég csalihaluk, ezért úgy döntöttek, amurt próbálnak fogni.

Ekkora halat rég fogtak ki a Tiszából, csak a busa feje 20 kilót nyomott

Fotó: Pecaverzum.hu

Azonban éjfél körül egy hatalmas kapásra ébredtek, és hamarosan kiderült, hogy gigantikus busa akadt a horgukra.

A küzdelem 15 percig tartott, mire sikerült a csónak mellé húzni a kifáradt halat. A 63,7 kilogrammos, 150 centiméter hosszú hal mérete és súlya lenyűgözte a horgászokat, Nagy Lászlót és Rék Attilát, akik azonnal dokumentálták a fogást – írja a Szoljon.

Tizenöt percig harcolt a hal

„Belekapaszkodtam rendesen, dolgozott a bot és a fék is, pergett le a zsinór, aztán egyszer csak megállt a hal, majd elindult felém. Nem is ellenkezett sokat, jött kifelé, csak a fejrázásokból éreztem, hogy rajta van” – mondta a lapnak az egyik horgász, Nagy László.

Az óriáshal 15 perc küzdelem utána adta meg magát. A busa feje önállóan 20 kilogrammot nyomott, és a horog szabályosan a szája szélébe akadt, így a hal visszaengedése nem volt lehetséges. A horgászok kötelesek voltak elvinni a fogást, amely a szabályoknak megfelelően történt. Ez a rekordméretű busa nemcsak a horgászok számára jelentett felejthetetlen élményt, de a helyi közösség is nagyon büszkeség rájuk. Az Alcsi-Holt-Tisza továbbra is a horgászok egyik kedvelt célpontja marad, és ez az esemény újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza vizei még mindig képesek meglepetéseket tartogatni.