Megdöbbentő adat érkezett a Duna halállományáról – Ön ezt tudta?

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet közreműködésével végezték el a kutatóhalászatokat. A méréseket hat helyszínen – Gönyűnél, Nyergesújfalunál, Sződligetnél, Kisapostagnál, Paksnál és Mohácsnál – hajtották végre, mind a part menti, mind a mélységi zónákban.

A hosszú ideje eltűntnek hitt botos kölönte (Cottus gobio)

Fotó: Haldorádó

A szakemberek összesen 34 halfajt azonosítottak. A mélyebb mederben 21, míg a part mentén 33 halfaj fordult elő. A legtöbb példányt a védett halványfoltú küllő és az idegenhonos csupasztorkú géb adta, a part közelében pedig a szélhajtó küsz volt különösen gyakori.

Ritka fajok is megjelentek a Duna mentén

A kutatók különösen kedvező fejleményként értékelték, hogy

Gönyűnél és Nyergesújfalunál újra előkerültek a hosszú ideje eltűntnek hitt botos kölönték.

Mohácsnál pedig kecsegéket és törpecsíkokat is sikerült fogni, ami a Duna ökológiai sokszínűségét bizonyítja.

Kecsege (Acipenser ruthenus)

Fotó: Pexels

A vizsgálat során több fiatal balin és a fokozottan védett német bucó példányt is találtak, ami azt jelzi, hogy az idei év kedvezett a szaporodásuknak. A kutatók számára váratlan fogás volt egy pettyes busa példány is, mivel ez a faj jellemzően a nyílt víz felsőbb rétegeiben fordul elő, nem a part közelében.

A halak egészségi állapota is biztató

A mintavétel során a halak egy részét halpenész-fertőzésre is megvizsgálták, amelyből következtetni lehet az általános egészségi állapotra. A vizsgálat eredményei szerint a

halpenész előfordulása ritka a Duna halállományában: 27 minta közül mindössze egy esetben mutatták ki a kórokozó jelenlétét.

A kutatók szerint ez a pozitív eredmény is azt bizonyítja, hogy a Duna halfaunája jelenleg stabil, sokszínű és jó állapotban lévő ökoszisztémát képvisel.